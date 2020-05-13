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Распространение нового коронавируса
2020-05-13T12:10
https://ria.ru/20200513/1571368520.html
Мишустин провел совещание по социально-экономической ситуации
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570796037_0:161:3069:1887_1036x0_80_0_0_a2dfd6890a25f81cd54720483809e0f7.jpg
РИА Новости

Мишустин провел совещание по социально-экономической ситуации

12:10 13.05.2020
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин, который продолжает лечение от коронавируса, провел совещание по социально-экономической ситуации в России.
Мероприятие прошло в режиме видеоконференции, в нем, в частности, приняли участие исполняющий обязанности премьера Андрей Белоусов, вице-премьеры Татьяна Голикова, Дмитрий Григоренко, Дмитрий Чернышенко, глава Минфина Антон Силуанов, министр экономического развития Максим Решетников, глава Минздрава Михаил Мурашко.
Об инфицировании Мишустина коронавирусом стало известно 30 апреля. Его тест на коронавирус дал положительный результат, поэтому он был вынужден отправиться в больницу для прохождения лечения.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоМихаил МишустинАнтон СилуановАндрей БелоусовОбщество
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