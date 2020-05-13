Мишустин провел совещание по социально-экономической ситуации

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин, который продолжает лечение от коронавируса, провел совещание по социально-экономической ситуации в России.
Мероприятие прошло в режиме видеоконференции, в нем, в частности, приняли участие исполняющий обязанности премьера Андрей Белоусов, вице-премьеры Татьяна Голикова, Дмитрий Григоренко, Дмитрий Чернышенко, глава Минфина Антон Силуанов, министр экономического развития Максим Решетников, глава Минздрава Михаил Мурашко.
Об инфицировании Мишустина коронавирусом стало известно 30 апреля. Его тест на коронавирус дал положительный результат, поэтому он был вынужден отправиться в больницу для прохождения лечения.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.