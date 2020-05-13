Володин сообщил о пяти депутатах Госдумы, заразившихся коронавирусом

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Пять депутатов Госдумы заразились коронавирусом, один из них выписался, двое проходят лечение дома, а еще двое – в больнице, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании в среду.
"У нас с вами пять депутатов заболевших, поэтому хотелось бы, чтобы - еще раз хочу напомнить - соблюдались все меры предосторожности, делали все для того, чтобы не заболеть и не заразить рядом находящихся", - сказал Володин.
"У нас всего пять депутатов на сегодняшний день. Трое находились в больнице. Сейчас один выписан, а двое находятся на больничных койках и двое дома, учитывая, что у них результат анализа положительный, переносят пока в домашних условиях", - добавил спикер ГД.
Ранее сообщалось, что с диагнозом коронавируса были госпитализированы трое депутатов: депутаты от КПРФ Леонид Калашников и Дмитрий Новиков, а также депутат "Единой России" Светлана Максимова. Калашников выписался из больницы при условии дальнейшего соблюдения самоизоляции в течение двух недель.
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