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Распространение нового коронавируса
2020-05-13T12:16
https://ria.ru/20200513/1571368063.html
Володин сообщил о пяти депутатах Госдумы, заразившихся коронавирусом
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/1f/1569413995_0:88:1728:1060_1036x0_80_0_0_f0e0ede9531cd3319d47934ab412b948.jpg
РИА Новости

Володин сообщил о пяти депутатах Госдумы, заразившихся коронавирусом

12:05 13.05.2020 (обновлено: 12:16 13.05.2020)
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© РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на пленарном заседании Госдумы РФ
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на пленарном заседании Госдумы РФ
© РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФ
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Пять депутатов Госдумы заразились коронавирусом, один из них выписался, двое проходят лечение дома, а еще двое – в больнице, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании в среду.
"У нас с вами пять депутатов заболевших, поэтому хотелось бы, чтобы - еще раз хочу напомнить - соблюдались все меры предосторожности, делали все для того, чтобы не заболеть и не заразить рядом находящихся", - сказал Володин.
"У нас всего пять депутатов на сегодняшний день. Трое находились в больнице. Сейчас один выписан, а двое находятся на больничных койках и двое дома, учитывая, что у них результат анализа положительный, переносят пока в домашних условиях", - добавил спикер ГД.
Ранее сообщалось, что с диагнозом коронавируса были госпитализированы трое депутатов: депутаты от КПРФ Леонид Калашников и Дмитрий Новиков, а также депутат "Единой России" Светлана Максимова. Калашников выписался из больницы при условии дальнейшего соблюдения самоизоляции в течение двух недель.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоГосдума РФВячеслав ВолодинОбщество
Популярные комментарии
Они не соблюдали режим самоизоляции , наказать по всей строгости !
13 мая, 14:58
Эффективный Менеджер
2530012
Только о пяти?
13 мая, 14:24
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