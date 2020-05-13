В Тульской области число жертв коронавируса выросло до 15

ВОРОНЕЖ, 13 мая - РИА Новости. Количество умерших пациентов с подтвержденной Количество умерших пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией Тульской области выросло до 15, сообщает в среду правительство региона.

Ранее сообщалось, что в Тульской области умерли 13 пациентов с подтвержденным COVID-19, среди них подросток 17 лет и врач-терапевт. Кроме того, скончалась 46-летняя пациентка с подозрением на COVID-19, а 93-летняя женщина, прошедшая курс лечения от коронавируса и готовившаяся к выписке, умерла от хронического заболевания.

"Подтвержден COVID-19 у 59-летней жительницы Воловского района, которая ранее скончалась в инфекционном отделении Ефремовской районной больницы. Она поступила в стационар в состоянии комы. В анамнезе женщины - патология сердечно-сосудистой системы и сахарный диабет. Пациентка скончалась от внебольничной пневмонии", - говорится в сообщении.

Кроме того, в тульской больнице скончался 64-летний житель Ясногорска с положительным результатом теста на COVID-19.

"Он поступил в стационар в состоянии средней степени тяжести. В анамнезе - онкологическое заболевание. На фоне проводимой терапии прогрессировала дыхательная недостаточность. Мужчина скончался от двусторонней полисегментарной пневмонии", - информирует облправительство.

В Тульской области COVID-19 подтвержден у 2060 человек, 394 пациента выздоровели.