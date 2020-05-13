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2020-05-13T13:21
https://ria.ru/20200513/1571366688.html
В Крыму суд возобновил расследование дел о зверствах нацистов в годы ВОВ
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РИА Новости

В Крыму суд возобновил расследование дел о зверствах нацистов в годы ВОВ

12:00 13.05.2020 (обновлено: 13:21 13.05.2020)
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© РИА Новости / Александр Полегенько / Перейти в фотобанкВ здании Верховного суда Крыма в Симферополе
В здании Верховного суда Крыма в Симферополе
© РИА Новости / Александр Полегенько
Перейти в фотобанк
В здании Верховного суда Крыма в Симферополе. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая — РИА Новости. Верховный суд Крыма разрешил возобновить уголовное дело о массовом уничтожении нацистами советских граждан на полуострове в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры Крыма и отменил постановление старшего следователя управления КГБ при Совете министров УССР по Крымской области полковника Башмакова о прекращении расследования.
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Ходатайство прокуратуры поступило в суд 30 апреля, судебное заседание состоялось в закрытом режиме, уточнили в пресс-службе.
По данным Генпрокуратуры, дело о зверствах нацистов в Крыму возбудили в 1969 году. В ходе расследования допросили порядка 200 свидетелей и обвиняемых, провели более 100 осмотров и опознаний. Впоследствии дело закрыли, а отдельные материалы передали в ФРГ для привлечения виновных к ответственности. Однако в итоговые процессуальные документы не попали сведения о дополнительно выявленных эпизодах преступлений гитлеровцев.
© Предоставлено УФСБ России по Республике Крым и городу СевастополюАрхивные документы УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю
Архивные документы УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю
© Предоставлено УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю
Архивные документы УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю

Концлагеря в Крыму

О преступлениях немецких оккупантов в Крыму свидетельствуют архивные материалы, которые рассекретило крымское управление ФСБ. Как следует из этих документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости, в 1942-1944 годах в крупнейшем концлагере, созданном нацистами на полуострове, было уничтожено около 15 тысяч человек.
Этот лагерь смерти располагался на территории совхоза "Красный" под Симферополем, там содержали коммунистов, партизан, подпольщиков и членов их семей.
"В результате искусственно созданных невыносимо тяжелых условий: голода, отсутствия медицинской помощи, жестоких избиений и истязаний — в этом лагере ежедневно умирали сотни советских граждан. Оставшихся в живых расстреливали и живьем сжигали на специально устроенных кострах, предварительно обливая жертвы бензином и смолой", — говорится в советском постановлении о возбуждении уголовного дела.
Целью этого расследования было собрать доказательства виновности Пауля Цаппа, главаря айнзацкоманды — эскадрона смерти СД №11-А и 11-Б.
"Под руководством Цаппа было произведено массовое уничтожение заключенных концлагеря, всего свыше полутора тысяч человек, в том числе женщин, стариков и детей", — говорится в справке УКГБ от 1975 года. В ней также приводятся доказательства массового уничтожения заключенных концлагеря осенью 1943 года, перед наступлением Советской армии.
© Предоставлено УФСБ России по Республике Крым и городу СевастополюАрхивные документы УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю
Архивные документы УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю
© Предоставлено УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю
Архивные документы УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю
Кроме того, в материалах дела есть свидетельства о том, что в Симферополе были два лагеря для военнопленных — на территории Картофельного городка и в бывшей тюрьме. Были концлагеря и в Феодосии, и в Севастополе. Так, в поселке Инкерман было уничтожено 450 советских пленных, в поселке Новая Земля за два дня замучено 300 человек, на Северной стороне осенью 1942 года расстреляно 200 человек, а на Корабельной стороне гитлеровцы истребили 2020 человек.
Другие документы свидетельствуют о том, что летом 1942 года в симферопольском лагере советских военнопленных умерщвляли при помощи специального препарата из морфия и перекиси водорода. За шесть недель так погибло до тысячи человек. Свидетель, бывший капитан медслужбы 11-й немецкой армии Эбергард Мартин Мюллер, рассказал, что умерщвлением непосредственно занимались врачи из числа бывших советских граждан, перешедших на службу к оккупантам. Мюллер называл фамилии и воинские звания этих семерых врачей, но установить кого-либо из них не удалось.
Президент РФ Владимир Путин
8 мая, 16:2075 лет Великой Победы
Путин: СССР пытаются уравнять с нацистами, но нам оправдываться не за что
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Генеральная прокуратура РФГерманияРеспублика КрымПроисшествия
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