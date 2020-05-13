В Крыму суд возобновил расследование дел о зверствах нацистов в годы ВОВ

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая — РИА Новости. Верховный суд Верховный суд Крыма разрешил возобновить уголовное дело о массовом уничтожении нацистами советских граждан на полуострове в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры Крыма и отменил постановление старшего следователя управления КГБ при Совете министров УССР по Крымской области полковника Башмакова о прекращении расследования.

Ходатайство прокуратуры поступило в суд 30 апреля, судебное заседание состоялось в закрытом режиме, уточнили в пресс-службе.

По данным Генпрокуратуры, дело о зверствах нацистов в Крыму возбудили в 1969 году. В ходе расследования допросили порядка 200 свидетелей и обвиняемых, провели более 100 осмотров и опознаний. Впоследствии дело закрыли, а отдельные материалы передали в ФРГ для привлечения виновных к ответственности. Однако в итоговые процессуальные документы не попали сведения о дополнительно выявленных эпизодах преступлений гитлеровцев.

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Концлагеря в Крыму

О преступлениях немецких оккупантов в Крыму свидетельствуют архивные материалы, которые рассекретило крымское управление ФСБ. Как следует из этих документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости, в 1942-1944 годах в крупнейшем концлагере, созданном нацистами на полуострове, было уничтожено около 15 тысяч человек.

Этот лагерь смерти располагался на территории совхоза "Красный" под Симферополем , там содержали коммунистов, партизан, подпольщиков и членов их семей.

"В результате искусственно созданных невыносимо тяжелых условий: голода, отсутствия медицинской помощи, жестоких избиений и истязаний — в этом лагере ежедневно умирали сотни советских граждан. Оставшихся в живых расстреливали и живьем сжигали на специально устроенных кострах, предварительно обливая жертвы бензином и смолой", — говорится в советском постановлении о возбуждении уголовного дела.

Целью этого расследования было собрать доказательства виновности Пауля Цаппа, главаря айнзацкоманды — эскадрона смерти СД №11-А и 11-Б.

"Под руководством Цаппа было произведено массовое уничтожение заключенных концлагеря, всего свыше полутора тысяч человек, в том числе женщин, стариков и детей", — говорится в справке УКГБ от 1975 года. В ней также приводятся доказательства массового уничтожения заключенных концлагеря осенью 1943 года, перед наступлением Советской армии.

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Кроме того, в материалах дела есть свидетельства о том, что в Симферополе были два лагеря для военнопленных — на территории Картофельного городка и в бывшей тюрьме. Были концлагеря и в Феодосии , и в Севастополе . Так, в поселке Инкерман было уничтожено 450 советских пленных, в поселке Новая Земля за два дня замучено 300 человек, на Северной стороне осенью 1942 года расстреляно 200 человек, а на Корабельной стороне гитлеровцы истребили 2020 человек.