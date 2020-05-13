В Уфе прокуратура оценит действия руководства детского приюта

"На основании видеоролика, размещенного в социальных сетях, прокуратура республики проводит проверку в приюте для детей и подростков Уфы. В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка действиям специалиста по социальной работе, записавшей оскорбляющий детей видеоролик, а также должностных лиц учреждения, в том числе по факту жестокого обращения с воспитанниками и ненадлежащего воспитания", - информирует прокуратура Башкирии.