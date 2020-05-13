В Уфе прокуратура оценит действия руководства детского приюта

УФА, 13 мая – РИА Новости. Башкирская прокуратура проверит инцидент в детском приюте Уфы, где социальный работник унижала детей, и оценит действия руководства учреждения, сообщили в надзорном органе.
Ранее в социальных сетях появилось видео, в котором сотрудник детского приюта провоцирует подростков на драки, унижает их, используя нецензурную лексику. Видео сопровождается титрами "Немного о прекрасной работе" и "Я из тех училок, которые знают, что ученик вырастит проституткой".
После этого детский омбудсмен и правоохранители организовали проверку. Психологи выясняют, насколько сильны психологические травмы подростков от действий сотрудника приюта.
"На основании видеоролика, размещенного в социальных сетях, прокуратура республики проводит проверку в приюте для детей и подростков Уфы. В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка действиям специалиста по социальной работе, записавшей оскорбляющий детей видеоролик, а также должностных лиц учреждения, в том числе по факту жестокого обращения с воспитанниками и ненадлежащего воспитания", - информирует прокуратура Башкирии.
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