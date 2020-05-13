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2020-05-13T12:09
https://ria.ru/20200513/1571366525.html
На Урале вуз пожаловался на жителей, высадивших деревья в его парке
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РИА Новости

На Урале вуз пожаловался на жителей, высадивших деревья в его парке

11:56 13.05.2020 (обновлено: 12:09 13.05.2020)
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© Фото : страница во ВКонтакте "Спасти парк УрГУПС" Жители микрорайона Заречный во время посадки деревьев в парке на территории УрГУПС в Екатеринбурге
 Жители микрорайона Заречный во время посадки деревьев в парке на территории УрГУПС в Екатеринбурге
© Фото : страница во ВКонтакте "Спасти парк УрГУПС"
Жители микрорайона Заречный во время посадки деревьев в парке на территории УрГУПС в Екатеринбурге
ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 мая – РИА Новости. Уральский государственный университет путей сообщения (УрГУПС) попросил свердловскую прокуратуру оценить действия местных жителей, которые без согласования высадили деревья в парке на территории вуза, сообщили РИА Новости в пресс-службе учебного заведения.
"Мероприятие по посадке деревьев, инициированное жителями Заречного района на территории Уральского государственного университета путей сообщения, не было согласовано с администрацией вуза. Мы обратились в прокуратуру и попросили дать правовую оценку действиям граждан", - сказала собеседница агентства.
© Фото : страница во ВКонтакте "Спасти парк УрГУПС" Жители микрорайона Заречный во время посадки деревьев в парке на территории УрГУПС в Екатеринбурге
 Жители микрорайона Заречный во время посадки деревьев в парке на территории УрГУПС в Екатеринбурге
© Фото : страница во ВКонтакте "Спасти парк УрГУПС"
Жители микрорайона Заречный во время посадки деревьев в парке на территории УрГУПС в Екатеринбурге
Как пояснил РИА Новости бывший научный сотрудник УрГУПС Владимир Кошкаров, участвовавший в акции посадки саженцев, в декабре 2019 года вуз ради строительства бассейна спилил старые деревья, которые много лет назад были посажены ветеранами войны и заслуженными работниками-железнодорожниками.
"Были отправлены в прокуратуру жалобы. Прокуратура предписала руководству вуза снова посадить эти деревья. УрГУПС проигнорировал распоряжение прокуратуры. Собрано было более двух тысяч подписей жителей района на имя ректора, чтобы не допустить какого-то капитального строительства в парке. Он это тоже проигнорировал", - сказал Кошкаров.
Он уточнил, что местные жители решили самостоятельно закупить саженцы и высадить их в парке. С декабря по май активистам удалось собрать порядка 100 тысяч рублей, на которые были закуплены деревья и оборудование, часть саженцев им бесплатно предоставил местный питомник. Вечером 11 мая жители района посадили почти 50 деревьев. Планировку высадки бесплатно сделали специалисты по ландшафтному дизайну, над технологией высадки работали специалисты-экологи. В сообществе "Парки и скверы Екатеринбурга" уточнили, что активисты высадили на территории парка яблони, ивы, клены, ели, лещину, ясени, березы и рябины, им дали имена предыдущих ректоров университета и почетных железнодорожников.
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ЕкатеринбургОбщество
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