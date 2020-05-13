На Урале вуз пожаловался на жителей, высадивших деревья в его парке

"Мероприятие по посадке деревьев, инициированное жителями Заречного района на территории Уральского государственного университета путей сообщения, не было согласовано с администрацией вуза. Мы обратились в прокуратуру и попросили дать правовую оценку действиям граждан", - сказала собеседница агентства.

Как пояснил РИА Новости бывший научный сотрудник УрГУПС Владимир Кошкаров, участвовавший в акции посадки саженцев, в декабре 2019 года вуз ради строительства бассейна спилил старые деревья, которые много лет назад были посажены ветеранами войны и заслуженными работниками-железнодорожниками.

"Были отправлены в прокуратуру жалобы. Прокуратура предписала руководству вуза снова посадить эти деревья. УрГУПС проигнорировал распоряжение прокуратуры. Собрано было более двух тысяч подписей жителей района на имя ректора, чтобы не допустить какого-то капитального строительства в парке. Он это тоже проигнорировал", - сказал Кошкаров.

Он уточнил, что местные жители решили самостоятельно закупить саженцы и высадить их в парке. С декабря по май активистам удалось собрать порядка 100 тысяч рублей, на которые были закуплены деревья и оборудование, часть саженцев им бесплатно предоставил местный питомник. Вечером 11 мая жители района посадили почти 50 деревьев. Планировку высадки бесплатно сделали специалисты по ландшафтному дизайну, над технологией высадки работали специалисты-экологи. В сообществе "Парки и скверы Екатеринбурга" уточнили, что активисты высадили на территории парка яблони, ивы, клены, ели, лещину, ясени, березы и рябины, им дали имена предыдущих ректоров университета и почетных железнодорожников.