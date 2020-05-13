В Югре завели дело после пропажи ребенка, упавшего в реку с велосипеда

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 13 мая — РИА Новости. Уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности возбудили в Ханты-Мансийском автономном округе после пропажи семилетнего мальчика, который упал в реку, катаясь на велосипеде, сообщает региональное следственное управление СК России.
Ранее учреждение "Центроспас-Югория" информировало о том, что спасателей в Белоярском районе привлекли к поискам ребенка, который, катаясь на велосипеде, упал в реку Казым в районе речного вокзала. По данным ведомства, мальчика унесло течением, поиски продолжаются, удалось обнаружить только его велосипед.
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Инцидент, по информации следствия, произошел днем в понедельник. Мальчик катался на велосипеде в районе площади в пределах города Белоярский, не справился с управлением и съехал в реку.
"До настоящего времени тело мальчика не найдено. <...> Возбуждено уголовное дело по факту гибели семилетнего мальчика по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК России "Причинение смерти по неосторожности", — говорится в сообщении.
Также отмечается, что следствие намерено оценить качество обеспечения безопасности со стороны муниципалитета на территории, где мальчик упал в воду.