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2020-05-13T12:37
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Россия не исключает переговоров о вооружениях Ирану после снятия эмбарго
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РИА Новости

Россия не исключает переговоров о вооружениях Ирану после снятия эмбарго

11:48 13.05.2020 (обновлено: 12:37 13.05.2020)
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. В Москве не исключают начала переговоров о поставках российских вооружений в Иран после снятия эмбарго СБ ООН с Тегерана осенью этого года, заявил РИА Новости спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.
Посол Ирана в России Казем Джалали заявил в интервью РИА Новости, что Тегеран получал предложения по поставке военной техники и оборонительных вооружений от ряда стран, планирует определенные шаги после снятия ограничений.
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"Да, потому что заканчивается срок действия соответствующей резолюции СБ ООН и Россия аккуратно ее соблюдала", - сказал дипломат, отвечая на вопрос, может ли РФ начать поставки вооружений в Иран после того, как эмбарго СБ ООН в отношении Тегерана истечёт осенью этого года.
Кабулов отметил, что "пока таких переговоров (о начале поставок вооружений - ред.) нет, но они станут вполне возможны, потому что устранится международно-правовое препятствие, которое существует до октября".
"После его устранения - Иран суверенная страна, не меньше, чем Россия, и это ее право обращаться к нам", - подчеркнул высокопоставленный дипломат.
Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил РИА Новости, что действующий особый режим поставок вооружений и военной техники в Иран по прошествии пятилетнего срока должен истечь в октябре этого года и отклонений от этого решения быть не может. В то же время госсекретарь Майк Помпео отмечал, что США сделают все, чтобы продлить оружейное эмбарго в отношении Ирана и не допустить, чтобы Тегеран закупил вооружение у России или Китая.
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Иран и "шестерка" международных переговорщиков в июле 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Многомесячные переговоры завершились принятием совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), выполнение которого полностью снимет с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. Договоренность в том числе предусматривала, что оружейное эмбарго будет снято с Ирана в течение 5 лет, поставки вооружений возможны и раньше, но только с разрешения СБ ООН. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана.
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Казем ДжалалиСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Замир КабуловМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Совет Безопасности ООНЕвросоюзСергей РябковКитайИранСШАВ мире
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