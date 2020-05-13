Россия не исключает переговоров о вооружениях Ирану после снятия эмбарго

"Да, потому что заканчивается срок действия соответствующей резолюции СБ ООН и Россия аккуратно ее соблюдала", - сказал дипломат, отвечая на вопрос, может ли РФ начать поставки вооружений в Иран после того, как эмбарго СБ ООН в отношении Тегерана истечёт осенью этого года.