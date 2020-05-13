Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-13T11:43
https://ria.ru/20200513/1571365731.html
Беглов: Россия справляется с пандемией эффективнее, чем другие страны
https://cdn22.img.ria.ru/images/155255/50/1552555048_0:0:3019:1699_1036x0_80_0_0_c97ad703af156769f32fee134c1c0316.jpg
РИА Новости

Беглов: Россия справляется с пандемией эффективнее, чем другие страны

11:43 13.05.2020
420
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанк Александр Беглов
Александр Беглов
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Александр Беглов . Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 мая – РИА Новости. Благодаря своевременным мерам со стороны федерального правительства, Россия по многим параметрам справляется с пандемией коронавируса эффективнее, чем другие страны, считает губернатор Петербурга Александр Беглов.
"Наша страна по многим параметрам эффективнее справляется с этим глобальным вызовом. Мы видим это по беспрецедентным мерам, которые были приняты президентом России за два месяца", - сказал Беглов, выступая с ежегодным отчетом перед городскими парламентариями.
Медицинская сестра в пустой больничной палате
10:38Распространение нового коронавируса
В России за сутки 4491 человек выздоровели от коронавируса
По оценке губернатора Петербурга, наиболее эффективной мерой стало закрытие границ на ранней стадии развитии пандемии COVID-19, что позволило обеспечить готовность к борьбе с коронавирусом системы здравоохранения.
"Еще два месяца назад мы представить не могли, насколько будут откорректированы не только наши планы, но и сам характер решаемых нами задач", - отметил Беглов.
Среди первоочередных вопросов, которые предстоит решать властям не только России, но и других государств во время пандемии коронавируса, он назвал сроки ограничения мобильности граждан, необходимость перераспределения бюджетных средств в рамках борьбы с COVID-19, а также период закрытия госграниц.
Как остановить коронавирус
21 марта, 07:57Распространение нового коронавируса
Так победим: как остановить коронавирус
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
9211026
Обсудить 5
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияАлександр БегловСанкт-ПетербургОбщество
Рекомендуем
Медик транспортирует пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию в приемное отделение национального медицинского центра эндокринологии Минздрава России в Москве
В России за сутки коронавирус выявили у 10 028 человек
Врач Александр Мясников во время пресс-конференции
Доктор Мясников развеял миф о коронавирусе и "смертельных инъекциях"
Покупатель у автомата по продаже наборов индивидуальных средств защиты
Правительство расширило перечень отраслей, пострадавших от коронавируса
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
Мурашко анонсировал кардинальное отличие новой методички по лечению COVID
Медицинский работник
Ученый рассказал, почему люди становятся COVID-диссидентами
Медик выходит из машины скорой помощи
В Петербурге почти полторы тысячи медиков заболели COVID-19
Информационный экран в переходе в Москве
Ученый рассказал, сколько могут жить люди в условиях жесткой самоизоляции
Лидия Прозорова
Саратовские власти прокомментировали скандал с записью чиновницы
Александр Цыбульский
РБК: Архангельскую область и Ненецкий автономный округ хотят объединить
Певица Татьяна Буланова
Татьяна Буланова пожаловалась на проблемы со здоровьем
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на церемонии представления коллективу министерства
В России более ста тысяч человек госпитализировали с подозрением на COVID
Памятник самоизоляции в виде куба с силуэтами человека и кошки в Санкт-Петербурге
Беглов назвал эпидемиологическую ситуацию в Петербурге сложной
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
Мурашко оценил ситуацию с коронавирусом в России
Медик у машины скорой помощи в карантинном центре в Коммунарке
Эксперт оценил снижение прироста случаев коронавируса в Москве
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на церемонии представления коллективу министерства
Мурашко рассказал об особенностях нового коронавируса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
21:33Депутаты Госдумы попросили правительство разрешить ходить в храмы
21:29Двое священников скончались от коронавируса в среду
21:27Живущие в Аланье украинцы раскритиковали слова посла о песне "Катюша"
21:24Песков рассказал о судьбе "блокатора вирусов"
21:23В Госдуме допустили объединение Тюменской области, ХМАО и ЯНАО
21:18В саратовской больнице выявили очаг коронавируса
21:17Первый зампред ВТБ Соловьев заразился коронавирусом
21:15В Германии назвали причину визита Козака, несмотря на санкции
21:11Пассажиров Uber обяжут носить маски, мыть руки и ехать на заднем сидении
21:06Саратовские власти отменят карантин в Балтайском районе
21:00Минздрав Испании оценил масштабы заболевамости коронавирусом в стране
20:55Число умерших от коронавируса во Франции превысило 27 тысяч
20:49В Минобрнауки уточнили, кто может сдать ЕГЭ дистанционно
20:47Посол Германии отметил важность честного подхода к истории Второй мировой
20:47Число случаев COVID-19 в Абхазии достигло 15
20:43Коронавирус выявили у 1666 российских военных
20:36Песков рассказал о формате проведения саммита ШОС в июле
20:35Депутат назвал сроки принятия закона по увеличению детского пособия
20:31МИД потребует от FT и NYT опровергнуть заявления о коронавирусе в России
20:30Муфтий соболезнует пострадавшим при пожарах в Подмосковье и Петербурге
Лента новостейМолния