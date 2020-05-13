Беглов: Россия справляется с пандемией эффективнее, чем другие страны

"Наша страна по многим параметрам эффективнее справляется с этим глобальным вызовом. Мы видим это по беспрецедентным мерам, которые были приняты президентом России за два месяца", - сказал Беглов, выступая с ежегодным отчетом перед городскими парламентариями.