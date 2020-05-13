Беглов: Россия справляется с пандемией эффективнее, чем другие страны

С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 мая – РИА Новости. Благодаря своевременным мерам со стороны федерального правительства, Россия по многим параметрам справляется с пандемией коронавируса эффективнее, чем другие страны, считает губернатор Петербурга Александр Беглов.
"Наша страна по многим параметрам эффективнее справляется с этим глобальным вызовом. Мы видим это по беспрецедентным мерам, которые были приняты президентом России за два месяца", - сказал Беглов, выступая с ежегодным отчетом перед городскими парламентариями.
По оценке губернатора Петербурга, наиболее эффективной мерой стало закрытие границ на ранней стадии развитии пандемии COVID-19, что позволило обеспечить готовность к борьбе с коронавирусом системы здравоохранения.
"Еще два месяца назад мы представить не могли, насколько будут откорректированы не только наши планы, но и сам характер решаемых нами задач", - отметил Беглов.
Среди первоочередных вопросов, которые предстоит решать властям не только России, но и других государств во время пандемии коронавируса, он назвал сроки ограничения мобильности граждан, необходимость перераспределения бюджетных средств в рамках борьбы с COVID-19, а также период закрытия госграниц.
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