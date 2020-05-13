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Распространение нового коронавируса
2020-05-13T11:41
https://ria.ru/20200513/1571365558.html
Эксперт оценил возможные санкции США против Китая из-за коронавируса
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/06/1571018606_0:0:2159:1214_1036x0_80_0_0_9424efe8c42f368ba8df8fbcc6d9fc6b.jpg
РИА Новости

Эксперт оценил возможные санкции США против Китая из-за коронавируса

11:41 13.05.2020
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© REUTERS / Tom BrennerПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© REUTERS / Tom Brenner
Президент США Дональд Трамп
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Законопроект о санкциях против КНР из-за коронавируса COVID-19, вероятно, будет принят в США, но санкции будут очень символическими и точечными и не нанесут существенного ущерба китайской экономике, считает программный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев.
Ранее американский сенатор-республиканец Линдси Грэм сообщил, что внес в сенат США законопроект "Об ответственности за COVID-19" о санкциях против КНР за распространение коронавируса COVID-19, предлагающий президенту Дональду Трампу вводить санкции, если КНР не предоставит полного отчета о возникновении вспышки заболевания.
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"Вы знаете, во-первых, это не первый законопроект. На днях был внесен законопроект группой республиканцев во главе с Томом Коттоном, например. Конечно, здесь мнение республиканцев в конгрессе и администрации совпадает, потому что Трамп тоже достаточно активно давит на Китай и обвиняет его в том, что Китай виноват в распространении коронавируса. Строго говоря, мне очевидно, что эти законопроекты пройдут и станут законами. То есть пока они, конечно, никакой юридической силы не имеют. Пока никаких санкций нет. Посмотрим, какие будут действия президента (Трампа)", - сказал Тимофеев РИА Новости.
Как отметил Тимофеев, у Трампа есть два варианта действий. Первый заключается в том, что Трамп будет действовать самостоятельно, введет чрезвычайное положение по вопросу об эпидемии и ситуации, которая возникла в отношениях с Китаем. "Тогда он будет иметь возможность задействовать закон о чрезвычайных экономических ситуациях и использовать санкции. Но опять же, я думаю, это могут быть какие-то очень точечные символические санкции против каких-то официальных китайских лиц, которые, по мнению американцев, связаны с так называемой цензурой - замалчиванием фактов. То есть, никакого существенного ущерба китайской экономике такие санкции не нанесут", - добавил Тимофеев.
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По его словам, подобные санкции могут подпортить отношения Вашингтона и Пекина, но не будут нести серьезных последствий.
Вторым вариантом действий Трампа, по мнению Тимофеева, может являться то, что Трамп будет ждать, пройдет ли законопроект Грэма в сенате и палате представителей конгресса США, и потом уже принимать решение подписать его или нет.
"Но, просто с учетом того, что Китай и COVID-19 сейчас подхватились частью избирательной кампании, внутриполитической повестки в США, в общем, есть вероятность того, что такие символические санкции будут введены и Трамп будет в избирательной кампании, скажем так, эту китайскую карту", - пояснил эксперт.
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Законопроект предлагает в течение двух месяцев подтвердить конгрессу, что КНР предоставила полный отчет по возникновению пандемии и закрыла все рынки, где вирус мог бы перекинуться с диких животных на людей. Заодно Грэм требует освободить всех активистов, задержанных в Гонконге после начала пандемии. Без данного подтверждения Трампу будет разрешено наложить санкции - такие, как заморозка активов, запрет на въезд, отзыв виз, запрет финансовым институтам США давать кредиты или заниматься андеррайтингом для бизнеса в Китае, запрет китайским фирмам размещать свои ценные бумаги на американских биржах.
Перспективы законопроекта неясны. Трамп критикует Китай и публично размышляет о том, как заставить Пекин "заплатить цену" за пандемию. При этом демократы, у которых большинство в палате представителей не поддерживают идею введения санкций против КНР из-за вируса.
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Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что если Китай сознательно допустил вспышку COVID-19, то для него должны быть последствия. По словам американского лидера, США проводят расследование. КНР все обвинения США в недостаточной прозрачности отвергает.
Власти Китая неоднократно заявляли, что с самого начала придерживались открытой и ответственной позиции относительно публикации данных об эпидемии коронавирусной инфекции.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КитайСШАВ мире
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