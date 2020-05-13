Сенатор предложил освободить от НДФЛ выплаты водителям скорой помощи

МОСКВА, 13 мая – РИА Новости. Глава экономического комитета Совфеда Андрей Кутепов подготовил поправки в Налоговый кодекс об освобождении от НДФЛ стимулирующих выплат водителям скорой помощи, которые работают в бригадах, перевозящих зараженных коронавирусом.
Документ направлен на согласование в правительство.
"Законопроект разработан в соответствии с перечнем поручений президента РФ по вопросам противодействия распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) в регионах Российской Федерации от 15 апреля 2020 года", - говорится в документе.
Указанным перечнем предусмотрено внесение изменений в нормативные правовые акты РФ, обеспечивающие выделение из федерального бюджета средств на осуществление в период с апреля по 30 июня 2020 года доплат к заработной плате за особые условия труда работникам здравоохранения, деятельность которых непосредственно связана с оказанием медицинской помощи больным новой коронавирусной инфекцией (COVID-2019),
Вместе с тем, в результате того, что формулировка нормы закона не содержит ссылку на "иных работников", такие выплаты водителям скорой помощи, также осуществляемые за счет средств федерального бюджета, не попадают под действие НК РФ и облагаются НДФЛ в общем порядке, поясняет сенатор.
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