Сенатор предложил освободить от НДФЛ выплаты водителям скорой помощи

Указанным перечнем предусмотрено внесение изменений в нормативные правовые акты РФ, обеспечивающие выделение из федерального бюджета средств на осуществление в период с апреля по 30 июня 2020 года доплат к заработной плате за особые условия труда работникам здравоохранения, деятельность которых непосредственно связана с оказанием медицинской помощи больным новой коронавирусной инфекцией (COVID-2019),

Вместе с тем, в результате того, что формулировка нормы закона не содержит ссылку на "иных работников", такие выплаты водителям скорой помощи, также осуществляемые за счет средств федерального бюджета, не попадают под действие НК РФ и облагаются НДФЛ в общем порядке, поясняет сенатор.