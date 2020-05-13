Эксперт оценил снижение прироста случаев коронавируса в Москве

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Снижение прироста новых случаев коронавирусной инфекции в Снижение прироста новых случаев коронавирусной инфекции в Москве может говорить об эффективности принимаемых ограничительных мер, однако однозначно оценивать ситуацию пока рано, сообщил РИА Новости ведущий научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Гамалеи Минздрава профессор Николай Малышев

Число заболевших COVID-19 в РФ за сутки выросло на 10 028, до 242 271, сообщил ранее оперштаб. При этом прирост в районе 10-11 тысяч в день наблюдается с 3 мая. Наибольшее число заболевших COVID-19 за сутки зарегистрировано в Москве - 4703, вчера было 5392, позавчера - 6169.

"Тут возможна кривообразная. Надо набраться терпения, подождать еще некоторое время. Мы уже с вами недавно "отмечали" и думали, что выходим на плато. Надо подождать. Кривообразное изменение, оно весьма характерно", - прокомментировал цифры Малышев.

При этом, по мнению вирусолога, можно безусловно говорить об эффективности принимаемых в Москве ограничительных мер.

"Мы с вами добились того, что пика не была. Пика нет, то есть, массовой огромной заболеваемости, что медицина не справляется. У нас все справляется, у нас все идет хорошо, у нас пустые койки. Количество тяжелых (случаев - Прим. ред.) тоже стабилизировалось. Важно не общее количество, сколько заболело, ведь где-то 80% вообще не знают о том, что болеют, болеют очень легко. Самое главное - количество тяжелых. Важно, чтобы количество госпитализированных совпадало или было меньше количества выписанных", - отметил Малышев.

Определенный оптимизм, по словам эксперта, у медицинского сообщества уже есть. "Думаю, с течением времени мы увидим очень положительный результат", - добавил Малышев.