Аксенов призвал не сравнивать меры по коронавирусу в разных регионах

"Уважаемые крымчане. Мы тоже, когда смотрим принимаемые меры по другим субъектам РФ, иногда не можем оценить по динамике, почему в регионе с большим количеством заражений принимают такие решения. К сожалению, вот такая практика, когда кто в лес, кто по дрова, не всегда хорошая. Потому что иногда сложно оценить, почему здесь так, а здесь так. Почему в регионе, где полторы тысячи зараженных, кто-то открывает парк, а где меньше – не открывает. Непонятное, так сказать, соревнование. Цель наша – сохранить жизнь и здоровье граждан", - отметил Аксенов в ходе заседания штаба по противодействию распространения коронавирусной инфекции.