Аксенов призвал не сравнивать меры по коронавирусу в разных регионах

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что жители полуострова не должны ориентироваться на решения по ослаблению режима самоизоляции в других регионах.
"Уважаемые крымчане. Мы тоже, когда смотрим принимаемые меры по другим субъектам РФ, иногда не можем оценить по динамике, почему в регионе с большим количеством заражений принимают такие решения. К сожалению, вот такая практика, когда кто в лес, кто по дрова, не всегда хорошая. Потому что иногда сложно оценить, почему здесь так, а здесь так. Почему в регионе, где полторы тысячи зараженных, кто-то открывает парк, а где меньше – не открывает. Непонятное, так сказать, соревнование. Цель наша – сохранить жизнь и здоровье граждан", - отметил Аксенов в ходе заседания штаба по противодействию распространения коронавирусной инфекции.
Он добавил, что полный список предприятий и сфер деятельности торговли и других субъектов экономической деятельности, по которым снимут ограничения, будет озвучен в четверг. Пока, по его словам, дискутируется вопрос о разрешении работать супермаркетам, спортивным залам, кинотеатрам и музеям.
В Крыму зарегистрировано 239 случаев коронавирусной инфекции. Выздоровевших за весь период – 78 человек, четверо скончалось, сообщили власти. За сутки в Крыму проводится от 350 до 450 тестов на коронавирус.
Режим самоизоляции в Крыму продлен до 31 мая. С 12 мая в Крыму введен режим ношения масок в общественных местах. Ограничения по работе предприятий из-за коронавируса в Крыму начнут снимать с 18 мая. Глава Крыма ранее также обязал всех прибывающих на полуостров с 1 мая, не имеющих в Крыму регистрации или собственности, находиться на 14-дневном карантине в обсерваторе.
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