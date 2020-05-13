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2020-05-13T12:11
https://ria.ru/20200513/1571364957.html
Итан Хоук борется с рабством в трейлере "Птичка Господа милосердного"
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РИА Новости

Итан Хоук борется с рабством в трейлере "Птичка Господа милосердного"

12:11 13.05.2020
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. На YouTube опубликовали первый трейлер мини-сериала "Птичка Господа милосердного", основанного на одноименном романе Джеймса Макбрайда и реальной истории аболициониста Джона Брауна.
Действие происходит в 1850-е годы накануне Гражданской войной в США. История рассказана от лица вымышленного мальчика Луки (Джошуа Калеб Джонсон-Лайонел ), который становится сторонником движения за отмену рабства и освобождение рабов под предводительством Джона Брауна (Итан Хоук). Лидер организовывает рейд на оружейную палату городка Харперс-Ферри, чтобы инициировать восстание, но терпит неудачу.
В итоге Браун был осужден за измену и убийство. В декабре 1859 года его казнили через повешение.
В сериале также снялись: Эллар Колтрейн, Бо Напп, Ник Эверсман, Давид Диггс, Дэвид Морс и многие другие. Премьера многосерийного фильма состоится на телеканале Showtime 9 августа.
Сериал Голливуд производства компании Netflix
21 апреля, 21:53Культура
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КультураКино и сериалыНовости культурыИтан ХоукYouTubeСША
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