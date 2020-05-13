Итан Хоук борется с рабством в трейлере "Птичка Господа милосердного"

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. На YouTube опубликовали первый трейлер мини-сериала "Птичка Господа милосердного", основанного на одноименном романе Джеймса Макбрайда и реальной истории аболициониста Джона Брауна.

Действие происходит в 1850-е годы накануне Гражданской войной в США. История рассказана от лица вымышленного мальчика Луки (Джошуа Калеб Джонсон-Лайонел ), который становится сторонником движения за отмену рабства и освобождение рабов под предводительством Джона Брауна (Итан Хоук). Лидер организовывает рейд на оружейную палату городка Харперс-Ферри, чтобы инициировать восстание, но терпит неудачу.

В итоге Браун был осужден за измену и убийство. В декабре 1859 года его казнили через повешение.