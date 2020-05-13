Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-05-13T11:28
https://ria.ru/20200513/1571364875.html
Иран выступил за снижение объемов добычи нефти
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/0a/1564495950_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_112c8d81ca8bafd916e4dc89924e90f3.jpg
РИА Новости

Иран выступил за снижение объемов добычи нефти

11:28 13.05.2020
573
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкЧрезвычайный и полномочный посол Исламской Республики Иран в РФ Казем Джалали
Чрезвычайный и полномочный посол Исламской Республики Иран в РФ Казем Джалали
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Чрезвычайный и полномочный посол Исламской Республики Иран в РФ Казем Джалали. Архивное фото
МОСКВА, 13 мая - РИА новости. Тегеран убежден в необходимости снизить объемы добычи нефти, выступает за активизацию усилий по стабилизации цен и рынка в целом, заявил в интервью РИА Новости посол Ирана в России Казем Джалали.
"Иран в качестве и члена ОПЕК, и члена ОПЕК+ убежден в необходимости снижения производства и сотрудничества всех стран-производителей нефти с целью создания баланса на рынке и стабилизации цен на нефть. С этой целью министр нефти Исламской Республики Иран господин Зангане провел беседы с некоторыми своими коллегами, включая министра энергетики Российской Федерации господина Новака. Иран выступает за то, что цены на нефть должны быть сбалансированными и стабильными - это в интересах как производителей, так и потребителей нефти", - заявил посол.
722100
Обсудить 1
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьКазем ДжалалиМоскваТегеран (город)ИранВ мире
Рекомендуем
Нефтяной станок-качалка на фоне долларовых банкнот
Цена на нефть марки Brent опустилась до 29,55 доллара за баррель
Министр энергетики РФ Александр Новак
Новак оценил новые шаги Саудовской Аравии по сокращению добычи нефти
Нефтяная качалка
Россия и Саудовская Аравия довольны признаками роста спроса на нефть
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР)
ЕБРР спрогнозировал падение российского ВВП в 2020 году на 4,5%
Женщина в защитной маске покупает продукты в гипермаркете
В Минсельхозе оценили ситуацию на рынке АПК
Нефтяной танкер у побережья Лонг-Бич, штат Калифорния
Bloomberg сообщил о проблемах с разгрузкой саудовской нефти в США
Чрезвычайный и полномочный посол Исламской Республики Иран в РФ Казем Джалали
Иран предпримет ответные действия при сохранении оружейного эмбарго
Чрезвычайный и полномочный посол Исламской Республики Иран (ИРИ) в Российской Федерации Казем Джалали
Иран жестко ответит на любую военную авантюру США, заявил посол в России
Чрезвычайный и полномочный посол Исламской Республики Иран (ИРИ) в Российской Федерации Казем Джалали
Иран получил предложения по поставке вооружений от ряда стран
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь
Китай выразил протест из-за проекта США о санкциях за COVID-19
Здание Министерства иностранных дел РФ
Россия не исключает переговоров о вооружениях Ирану после снятия эмбарго
Министр энергетики РФ Александр Новак перед заседанием президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам
Главы Минэнерго России и США обсудили стабилизацию рынка нефти
Во время теракта 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке
СМИ: ФБР случайно раскрыло имя дипломата, подозреваемого в терактах 9/11
Нефтяные станки-качалки в США
Цена на нефть марки Brent выросла до 29,78 доллара за баррель
Нефтяные качалки
Новак обсудил с саудовским коллегой ситуацию на рынке нефти
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
21:33Депутаты Госдумы попросили правительство разрешить ходить в храмы
21:29Двое священников скончались от коронавируса в среду
21:27Живущие в Аланье украинцы раскритиковали слова посла о песне "Катюша"
21:24Песков рассказал о судьбе "блокатора вирусов"
21:23В Госдуме допустили объединение Тюменской области, ХМАО и ЯНАО
21:18В саратовской больнице выявили очаг коронавируса
21:17Первый зампред ВТБ Соловьев заразился коронавирусом
21:15В Германии назвали причину визита Козака, несмотря на санкции
21:11Пассажиров Uber обяжут носить маски, мыть руки и ехать на заднем сидении
21:06Саратовские власти отменят карантин в Балтайском районе
21:00Минздрав Испании оценил масштабы заболевамости коронавирусом в стране
20:55Число умерших от коронавируса во Франции превысило 27 тысяч
20:49В Минобрнауки уточнили, кто может сдать ЕГЭ дистанционно
20:47Посол Германии отметил важность честного подхода к истории Второй мировой
20:47Число случаев COVID-19 в Абхазии достигло 15
20:43Коронавирус выявили у 1666 российских военных
20:36Песков рассказал о формате проведения саммита ШОС в июле
20:35Депутат назвал сроки принятия закона по увеличению детского пособия
20:31МИД потребует от FT и NYT опровергнуть заявления о коронавирусе в России
20:30Муфтий соболезнует пострадавшим при пожарах в Подмосковье и Петербурге
Лента новостейМолния