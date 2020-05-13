Иран выступил за снижение объемов добычи нефти

"Иран в качестве и члена ОПЕК, и члена ОПЕК+ убежден в необходимости снижения производства и сотрудничества всех стран-производителей нефти с целью создания баланса на рынке и стабилизации цен на нефть. С этой целью министр нефти Исламской Республики Иран господин Зангане провел беседы с некоторыми своими коллегами, включая министра энергетики Российской Федерации господина Новака. Иран выступает за то, что цены на нефть должны быть сбалансированными и стабильными - это в интересах как производителей, так и потребителей нефти", - заявил посол.