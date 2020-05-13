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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-13T11:24
https://ria.ru/20200513/1571364610.html
В Польше число заразившихся коронавирусом превысило 17 тысяч
https://cdn21.img.ria.ru/images/151767/88/1517678848_0:270:5184:3186_1036x0_80_0_0_882b395badafcd8b0fd330b9b5780a17.jpg
РИА Новости

В Польше число заразившихся коронавирусом превысило 17 тысяч

11:24 13.05.2020
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© Depositphotos / Wb77Машина скорой помощи в Польше
Машина скорой помощи в Польше
© Depositphotos / Wb77
Машина скорой помощи в Польше. Архивное фото
ВАРШАВА, 13 мая - РИА Новости. Количество зараженных коронавирусом в Польше превысило 17 тысяч, сообщает министерство здравоохранения страны.
По данным минздрава, за период с вечера вторника до утра четверга выявлено 180 новых носителей коронавирусной инфекции. Общее количество заболевших с начала эпидемии составляет 17 062, 847 из них скончались.
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Скорость распространения нового коронавируса
По последним данным, в Польше в связи с коронавирусом госпитализированы 2648 человек, 96 062 находятся на карантине, 6410 выздоровели.
В Польше в связи с распространением коронавирусной инфекции объявлен режим эпидемии. Правительство республики приняло решение закрыть границы для иностранцев, восстановить контроль на границах со странами Шенгенской зоны, прекратить международное авиа- и железнодорожное пассажирское сообщение, закрыть детские сады, школы, университеты, развлекательные заведения и пункты общественного питания, парикмахерские, маникюрные салоны. С 4 мая после полуторамесячного перерыва принято решение возобновить работу торговых центров.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоПольшаВ мире
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