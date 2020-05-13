В Польше число заразившихся коронавирусом превысило 17 тысяч

ВАРШАВА, 13 мая - РИА Новости. Количество зараженных Количество зараженных коронавирусом Польше превысило 17 тысяч, сообщает министерство здравоохранения страны.

По данным минздрава, за период с вечера вторника до утра четверга выявлено 180 новых носителей коронавирусной инфекции. Общее количество заболевших с начала эпидемии составляет 17 062, 847 из них скончались.

По последним данным, в Польше в связи с коронавирусом госпитализированы 2648 человек, 96 062 находятся на карантине, 6410 выздоровели.

В Польше в связи с распространением коронавирусной инфекции объявлен режим эпидемии. Правительство республики приняло решение закрыть границы для иностранцев, восстановить контроль на границах со странами Шенгенской зоны, прекратить международное авиа- и железнодорожное пассажирское сообщение, закрыть детские сады, школы, университеты, развлекательные заведения и пункты общественного питания, парикмахерские, маникюрные салоны. С 4 мая после полуторамесячного перерыва принято решение возобновить работу торговых центров.