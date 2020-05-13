Эксперт оценил необходимость масочного режима

НОВОСИБИРСК, 13 мая – РИА Новости. Россия в настоящее время пока не достигла пика заболеваемости коронавирусом, но находится "около него", введение масочного режима абсолютно оправданно и необходимо, считает завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Россия в настоящее время пока не достигла пика заболеваемости коронавирусом, но находится "около него", введение масочного режима абсолютно оправданно и необходимо, считает завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета (НГУ) Сергей Нетесов

Эксперт констатировал, что по данным на утро среды было в мире было зарегистрировано 4,255 миллиона случаев заболевания коронавирусом . На первом месте среди всех стран США , где зарегистрировано 1,3 миллиона случаев заболевания. Россия - на втором месте.

Великобритания, "Недавно мы сделали два скачка и переместились на второе место. Следом за нами идут Испания Италия … Надо сказать, что почти во всех ниже нас расположенных странах наблюдается спад пандемии… Раз у нас средняя добавка в день не уменьшается, это означает, что мы еще пика эпидемии не достигли, мы вернее всего где-то около него", - сказал Нетесов.

Эксперт считает, что отсутствие снижения заболеваемости означает, что эпидемия в стране пока развивается, и предсказать срок начала ее спада затруднительно.

По словам Нетесова, последние полученные учеными данные говорят о том, что человек, инфицированный COVID-19, за два дня до появления у него каких-либо признаков заболевания начинает выделять вирус. Он продолжает оставаться потенциально опасным для окружающих и в течение нескольких дней после выздоровления.

"Наряду с тем, что сейчас разрешена работа ряду предприятий, ужесточается масочный режим, и это делается абсолютно правильно, потому что сегодня основная масса передач вируса идет от бессимптомников к чувствительным людям. Именно эту передачу надо предотвратить и именно поэтому нужно носить маски, строго соблюдать этот режим", - сказал он.