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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-13T11:20
https://ria.ru/20200513/1571364305.html
Эксперт оценил необходимость масочного режима
https://cdn22.img.ria.ru/images/7e4/2/5/1564292306_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_1d7a0f28edf6d121e8b3b217db83428c.jpg
РИА Новости

Эксперт оценил необходимость масочного режима

11:20 13.05.2020
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМедицинские маски
Медицинские маски
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Медицинские маски. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 13 мая – РИА Новости. Россия в настоящее время пока не достигла пика заболеваемости коронавирусом, но находится "около него", введение масочного режима абсолютно оправданно и необходимо, считает завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета (НГУ) Сергей Нетесов.
Эксперт констатировал, что по данным на утро среды было в мире было зарегистрировано 4,255 миллиона случаев заболевания коронавирусом. На первом месте среди всех стран США, где зарегистрировано 1,3 миллиона случаев заболевания. Россия - на втором месте.
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"Недавно мы сделали два скачка и переместились на второе место. Следом за нами идут Испания, Великобритания, Италия… Надо сказать, что почти во всех ниже нас расположенных странах наблюдается спад пандемии… Раз у нас средняя добавка в день не уменьшается, это означает, что мы еще пика эпидемии не достигли, мы вернее всего где-то около него", - сказал Нетесов.
Эксперт считает, что отсутствие снижения заболеваемости означает, что эпидемия в стране пока развивается, и предсказать срок начала ее спада затруднительно.
По словам Нетесова, последние полученные учеными данные говорят о том, что человек, инфицированный COVID-19, за два дня до появления у него каких-либо признаков заболевания начинает выделять вирус. Он продолжает оставаться потенциально опасным для окружающих и в течение нескольких дней после выздоровления.
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"Наряду с тем, что сейчас разрешена работа ряду предприятий, ужесточается масочный режим, и это делается абсолютно правильно, потому что сегодня основная масса передач вируса идет от бессимптомников к чувствительным людям. Именно эту передачу надо предотвратить и именно поэтому нужно носить маски, строго соблюдать этот режим", - сказал он.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаСергей НетесовКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоНовосибирский государственный университетИталияСШАИспанияОбщество
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