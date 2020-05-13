Ученый назвал лучшие перчатки для защиты от коронавируса

Он пояснил, что перчатки должны быть подобраны по размеру. Латексные, по его словам, лучше дезинфицируются. Фролов напомнил, что салфетки с антисептиком можно использовать только для латексных или полимерных перчаток, а аэрозоли — и для изолирующих, и для фильтрующих тканевых перчаток.
По словам ученого, для эффективной дезинфекции нужно сочетать применение растворов и мытье рук в перчатках с применением поверхностно-активных веществ. Также он напомнил о необходимости использовать крем для рук, чтобы увлажнить кожу после использования защитных средств.
Тканевые перчатки Фролов посоветовал замочить в мыльном растворе с перекисью водорода на пять минут, а потом постирать.
"Соотношение трехпроцентной перекиси водорода и мыльного раствора должно быть один к десяти", — отметил ученый.
При возвращении с улицы перчатки нужно снять и сложить в пакет, а затем раздеться и вымыть обувь. Только после этого можно дезинфицировать защитные средства. Уличную одежду, по словам ученого, можно хранить в чехлах.
Пандемия COVID-19
Коронавирусная инфекция затронула почти все страны мира. По данным ВОЗ, заболели более четырех миллионов человек, минимум 283 тысячи погибли.
В России выявили 242 271 случай COVID-19, выздоровели более 48 тысяч человек, погибли 2212.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.