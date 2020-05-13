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Распространение нового коронавируса
2020-05-13T16:52
https://ria.ru/20200513/1571364183.html
Ученый назвал лучшие перчатки для защиты от коронавируса
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569243760_0:245:2922:1889_1036x0_80_0_0_eb20227c6503d59f233d8a8a426fef1d.jpg
РИА Новости

Ученый назвал лучшие перчатки для защиты от коронавируса

11:19 13.05.2020 (обновлено: 16:52 13.05.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкДезинфекция
Дезинфекция
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Дезинфекция. Архивное фото
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Латексные перчатки гарантированно защитят руки от вирусных частиц, рассказал агентству городских новостей "Москва" доцент кафедры физической химии Национального исследовательского технологического университета "МИСиС", специалист по биологической защите Георгий Фролов.
Он пояснил, что перчатки должны быть подобраны по размеру. Латексные, по его словам, лучше дезинфицируются. Фролов напомнил, что салфетки с антисептиком можно использовать только для латексных или полимерных перчаток, а аэрозоли — и для изолирующих, и для фильтрующих тканевых перчаток.
По словам ученого, для эффективной дезинфекции нужно сочетать применение растворов и мытье рук в перчатках с применением поверхностно-активных веществ. Также он напомнил о необходимости использовать крем для рук, чтобы увлажнить кожу после использования защитных средств.
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Тканевые перчатки Фролов посоветовал замочить в мыльном растворе с перекисью водорода на пять минут, а потом постирать.

"Соотношение трехпроцентной перекиси водорода и мыльного раствора должно быть один к десяти", — отметил ученый.

При возвращении с улицы перчатки нужно снять и сложить в пакет, а затем раздеться и вымыть обувь. Только после этого можно дезинфицировать защитные средства. Уличную одежду, по словам ученого, можно хранить в чехлах.
Автомат по продаже наборов индивидуальных средств защиты
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Пандемия COVID-19

Коронавирусная инфекция затронула почти все страны мира. По данным ВОЗ, заболели более четырех миллионов человек, минимум 283 тысячи погибли.
В России выявили 242 271 случай COVID-19, выздоровели более 48 тысяч человек, погибли 2212.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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