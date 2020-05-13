В Крыму начался суд над организатором блокады полуострова

По ее словам, предварительное судебное заседание уже состоялось.

"Первое судебное заседание назначено на 25 мая", - сказала Павловская.

Ислямов заочно обвиняется по статьям 208 (организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем), 280 (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности) и 281 (диверсия) УК РФ.