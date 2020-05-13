В Крыму начался суд над организатором блокады полуострова

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая - РИА Новости. Верховный суд Крыма 25 мая приступит к рассмотрению по существу материалов уголовного дела в отношении организатора энергоблокады полуострова Ленура Ислямова, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Марьяна Павловская.
По ее словам, предварительное судебное заседание уже состоялось.
"Первое судебное заседание назначено на 25 мая", - сказала Павловская.
Ислямов заочно обвиняется по статьям 208 (организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем), 280 (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности) и 281 (диверсия) УК РФ.
Бизнесмен Ленур Ислямов успел поработать вице-премьером в российском Крыму, был отправлен в отставку за неэффективную работу, после чего уехал на Украину. Позднее ему было предъявлено заочное обвинение в диверсии, в результате которой Крым в ноябре 2015 года был полностью обесточен. Кроме того, Ислямов фигурирует в уголовном деле о создании НВФ - батальона Челебиджихана.
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