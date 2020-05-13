В Сингапуре число заразившихся коронавирусом превысило 25 тысяч

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Количество подтвержденных случаев заражения Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом Сингапуре за сутки выросло на 675 и превысило 25 тысяч, сообщает министерство здравоохранения страны.

Накануне сообщалось о 24 671 случае заражения, сегодня медики выявили 675 новых случаев заболевания коронавирусом. Таким образом, общее число случаев заражения достигло 25 346. По данным на вторник, в Сингапуре скончался 21 человек с коронавирусом.

Большинство среди новых заболевших составляют иностранные рабочие, проживающие в общежитиях.

Власти Сингапура с 5 мая решили возобновить работу некоторых предприятий. Открываются центры традиционной китайской медицины. Жители страны смогут заниматься физкультурой на территории частных кондоминиумов, при этом бассейны и спортивные залы останутся закрытыми.

В этот вторник на рабочих местах начали действовать новые меры по предотвращению распространения коронавируса. Среди них наличие плана по мониторингу соблюдения правил, проведение встреч онлайн, проверка температуры работников два раза в день и другие.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано более 4 миллионов случаев заражения, свыше 283 тысяч человек скончались.