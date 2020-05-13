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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-13T11:16
https://ria.ru/20200513/1571364074.html
В Сингапуре число заразившихся коронавирусом превысило 25 тысяч
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/0f/1570098119_0:102:3278:1946_1036x0_80_0_0_6ad0e6075ac2e867755ac710c95c5c05.jpg
РИА Новости

В Сингапуре число заразившихся коронавирусом превысило 25 тысяч

11:16 13.05.2020
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© REUTERS / Edgar SuСкорая помощь в Сингапуре
Скорая помощь в Сингапуре
© REUTERS / Edgar Su
Скорая помощь в Сингапуре . Архивное фото
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Сингапуре за сутки выросло на 675 и превысило 25 тысяч, сообщает министерство здравоохранения страны.
Накануне сообщалось о 24 671 случае заражения, сегодня медики выявили 675 новых случаев заболевания коронавирусом. Таким образом, общее число случаев заражения достигло 25 346. По данным на вторник, в Сингапуре скончался 21 человек с коронавирусом.
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Большинство среди новых заболевших составляют иностранные рабочие, проживающие в общежитиях.
Власти Сингапура с 5 мая решили возобновить работу некоторых предприятий. Открываются центры традиционной китайской медицины. Жители страны смогут заниматься физкультурой на территории частных кондоминиумов, при этом бассейны и спортивные залы останутся закрытыми.
В этот вторник на рабочих местах начали действовать новые меры по предотвращению распространения коронавируса. Среди них наличие плана по мониторингу соблюдения правил, проведение встреч онлайн, проверка температуры работников два раза в день и другие.
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4 миллионов случаев заражения, свыше 283 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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