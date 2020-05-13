АПК Оренбуржья обновляет парк сельскохозяйственной техники

ОРЕНБУРГ, 13 мая – РИА Новости. Более полутора миллиарда рублей потратили с начала года сельхозпредприятия Оренбургской области на покупку новой техники, сообщает пресс-служба Правительства Оренбургской области.
"Предприятия сельскохозяйственной отрасли Оренбуржья активными темпами обновляют свою техническую базу, на начало мая текущего года предприятия приобрели технику на 1,6 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.
Так, аграриями уже закуплено более 200 из планируемых к приобретению в текущем году четырехсот тракторов, более 80 из 230 зерноуборочных комбайнов, девять из 25 кормоуборочных комбайнов, более трехсот единиц прочей сельскохозяйственной техники, в том числе более ста сеялок и более сорока культиваторов.
Техника приобретается в рамках подпрограммы "Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие" государственной программы "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Оренбургской области".