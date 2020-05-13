АПК Оренбуржья обновляет парк сельскохозяйственной техники

Так, аграриями уже закуплено более 200 из планируемых к приобретению в текущем году четырехсот тракторов, более 80 из 230 зерноуборочных комбайнов, девять из 25 кормоуборочных комбайнов, более трехсот единиц прочей сельскохозяйственной техники, в том числе более ста сеялок и более сорока культиваторов.