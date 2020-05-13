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Оренбургская область
Оренбургская область
2020-05-13T11:15
https://ria.ru/20200513/1571363993.html
АПК Оренбуржья обновляет парк сельскохозяйственной техники
https://cdn21.img.ria.ru/images/153261/09/1532610918_0:161:3071:1888_1036x0_80_0_0_5142d7eeb11f1573990a486729e34c9d.jpg
РИА Новости

АПК Оренбуржья обновляет парк сельскохозяйственной техники

11:15 13.05.2020
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкСбор урожая картофеля для "Макдоналдс" в поле ООО "Белая дача" в Тамбовской области
Сбор урожая картофеля для Макдоналдс в поле ООО Белая дача в Тамбовской области
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
ОРЕНБУРГ, 13 мая – РИА Новости. Более полутора миллиарда рублей потратили с начала года сельхозпредприятия Оренбургской области на покупку новой техники, сообщает пресс-служба Правительства Оренбургской области.
"Предприятия сельскохозяйственной отрасли Оренбуржья активными темпами обновляют свою техническую базу, на начало мая текущего года предприятия приобрели технику на 1,6 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.
Так, аграриями уже закуплено более 200 из планируемых к приобретению в текущем году четырехсот тракторов, более 80 из 230 зерноуборочных комбайнов, девять из 25 кормоуборочных комбайнов, более трехсот единиц прочей сельскохозяйственной техники, в том числе более ста сеялок и более сорока культиваторов.
Уборка урожая
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Техника приобретается в рамках подпрограммы "Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие" государственной программы "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Оренбургской области".
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Оренбургская областьПравительство Оренбургской области
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