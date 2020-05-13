Банки снизили уровень одобрения по кредитам до рекордного минимума

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Российские банки в апреле одобрили лишь 20 процентов заявок на кредит, что стало минимумом с 2017 года, когда эксперты начали вести такую статистику. Об этом сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй.
Больше всего пострадал сегмент потребительского кредитования: уровень одобрения таких заявок составил только 19,6 процента, в сегменте автокредитования — 26,6 процента. Доля одобрения ипотеки сократилась до 55,2 процента.
По данным экспертов, снижение уровня одобрения произошло за счет граждан с низким кредитным рейтингом и ужесточения требований к заемщикам. Как пояснил изданию руководитель группы по предоставлению услуг финансовому сектору в странах СНГ E&Y Геннадий Шинин, одни банки ужесточают требования к подтверждению дохода и опираются только на официальные справки, другие приостанавливают одобрение заявок сотрудников отраслей, наиболее пострадавших от кризиса, третьи увеличивают требования к минимальному сроку занятости на текущем месте работы.
При этом он предположил, что с восстановлением деловой активности и доходов населения процент одобрений будет увеличиваться.