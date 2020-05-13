Банки снизили уровень одобрения по кредитам до рекордного минимума

По данным экспертов, снижение уровня одобрения произошло за счет граждан с низким кредитным рейтингом и ужесточения требований к заемщикам. Как пояснил изданию руководитель группы по предоставлению услуг финансовому сектору в странах СНГ E&Y Геннадий Шинин, одни банки ужесточают требования к подтверждению дохода и опираются только на официальные справки, другие приостанавливают одобрение заявок сотрудников отраслей, наиболее пострадавших от кризиса, третьи увеличивают требования к минимальному сроку занятости на текущем месте работы.