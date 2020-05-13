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2020-05-13T11:14
https://ria.ru/20200513/1571363815.html
В Приморье хотят перенести выпускные вечера из-за COVID-19
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РИА Новости

В Приморье хотят перенести выпускные вечера из-за COVID-19

11:13 13.05.2020 (обновлено: 11:14 13.05.2020)
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкВыпускницы российских школ
Выпускницы российских школ
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Выпускницы российских школ. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 13 мая - РИА Новости. Выпускные вечера в школах Приморья из-за коронавируса хотят перенести на более позднее время, сообщает правительство региона.
"К сожалению, должна сказать, что нам приходится отказываться от очных праздничных мероприятий. Организовывать шумные праздники с массовым скоплением людей в нынешней обстановке – неразумно и небезопасно. Это нужно пережить и, возможно, просто перенести событие на позднее время", - цитируются в сообщении слова министра образования, зампреда краевого правительства Натальи Бондаренко.
"Выпускные вечера в приморских школах могут перенести на более позднее время", - говорится в сообщении со ссылкой на минобразования.
Бондаренко также напомнила, что летним отдыхом планировалось охватить около 200 тысяч детей. "Мы прекрасно понимаем, что 1 июня не сможем открыть все пришкольные лагеря. Поэтому стараемся продумать такой вариант, чтобы педагоги организовали онлайн-досуг для ребят и обеспечили хотя бы частичную их занятость", – сказала она.
В Приморье с 31 марта действует режим полной самоизоляции, с 30 апреля – масочный режим. Ограничительные меры в Приморье продлены до 1 июня. С начала эпидемии COVID-19 в регионе заболели 1007 человек, умерли 12, выздоровели 268 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Выпускники российских школ
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