В Приморье хотят перенести выпускные вечера из-за COVID-19

ВЛАДИВОСТОК, 13 мая - РИА Новости. Выпускные вечера в школах Выпускные вечера в школах Приморья из-за коронавируса хотят перенести на более позднее время, сообщает правительство региона.

"К сожалению, должна сказать, что нам приходится отказываться от очных праздничных мероприятий. Организовывать шумные праздники с массовым скоплением людей в нынешней обстановке – неразумно и небезопасно. Это нужно пережить и, возможно, просто перенести событие на позднее время", - цитируются в сообщении слова министра образования, зампреда краевого правительства Натальи Бондаренко.

"Выпускные вечера в приморских школах могут перенести на более позднее время", - говорится в сообщении со ссылкой на минобразования.

Бондаренко также напомнила, что летним отдыхом планировалось охватить около 200 тысяч детей. "Мы прекрасно понимаем, что 1 июня не сможем открыть все пришкольные лагеря. Поэтому стараемся продумать такой вариант, чтобы педагоги организовали онлайн-досуг для ребят и обеспечили хотя бы частичную их занятость", – сказала она.

В Приморье с 31 марта действует режим полной самоизоляции, с 30 апреля – масочный режим. Ограничительные меры в Приморье продлены до 1 июня. С начала эпидемии COVID-19 в регионе заболели 1007 человек, умерли 12, выздоровели 268 человек.