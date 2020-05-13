Иран жестко ответит на любую военную авантюру США, заявил посол в России

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Тегеран ответит жестко на любую военную авантюру президента США Дональда Трампа против Ирана, заявил в интервью РИА Новости посол Исламской республики в РФ Казем Джалали. Так он прокомментировал ветирование президентом США резолюции конгресса, запрещающей ему применение военной силы против Тегерана.
"Действия Трампа в связи с наложением вето могут иметь две цели. Первая, данный вопрос является частью партийных разногласий в Соединенных Штатах и попыткой одержать победу на предстоящих выборах. Второй аспект заключается в том, что Соединенные Штаты, вероятно, настроены на военный конфликт с Ираном. Мы надеемся, что действия Трампа не продиктованы второй целью, потому что ответ Ирана на любую военную авантюру Соединенных Штатов будет жестким", - сказал Джалали.
Президент США 7 мая воспользовался правом вето в отношении резолюции конгресса, ограничивающей право на применение военной силы страны против Ирана. Резолюцию в марте поддержало большинство конгрессменов. До этого в феврале ее одобрил сенат, где большинство принадлежит республиканцам, а не демократам, как в палате представителей. Это стало сигналом для администрации, что даже однопартийцы Трампа не разделяют его курс по Ирану и опасаются втягивания США в войну с исламской республикой.