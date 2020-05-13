Иран жестко ответит на любую военную авантюру США, заявил посол в России

"Действия Трампа в связи с наложением вето могут иметь две цели. Первая, данный вопрос является частью партийных разногласий в Соединенных Штатах и попыткой одержать победу на предстоящих выборах. Второй аспект заключается в том, что Соединенные Штаты, вероятно, настроены на военный конфликт с Ираном. Мы надеемся, что действия Трампа не продиктованы второй целью, потому что ответ Ирана на любую военную авантюру Соединенных Штатов будет жестким", - сказал Джалали.