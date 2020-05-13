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Распространение нового коронавируса
2020-05-13T11:09
https://ria.ru/20200513/1571363575.html
Китай выразил протест из-за проекта США о санкциях за COVID-19
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570045305_0:319:3072:2047_1036x0_80_0_0_ddb5834166314afb5d072f77b0f3928c.jpg
РИА Новости

Китай выразил протест из-за проекта США о санкциях за COVID-19

11:09 13.05.2020
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© AP Photo / Andy WongОфициальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь
© AP Photo / Andy Wong
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь . Архивное фото
ПЕКИН, 13 мая - РИА Новости. Китай выражает решительный протест в связи с внесением рядом американских сенаторов законопроекта против Китая, предусматривающего санкции за COVID-19, заявил в среду официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.
Ранее сенатор США Линдси Грэм сообщил, что внес законопроект о санкциях против КНР за распространение коронавируса COVID-19. Законопроект "Об ответственности за COVID-19" предлагает президенту Дональду Трампу вводить санкции, если КНР не предоставит полного отчета о возникновении вспышки заболевания. Законопроект поддержали еще восемь сенаторов-республиканцев.
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"Внесенный некоторыми сенаторами США соответствующий законопроект абсолютно пренебрегает фактами, они хотят начать расследование с презумпцией виновности, чтобы свалить на Китай свою ответственность за провал в борьбе с эпидемией. Это невозможно. Мы выражаем решительный протест", - заявил на брифинге Чжао Лицзянь.
Законопроект предлагает в течение двух месяцев подтвердить конгрессу, что КНР предоставила полный отчет по возникновению пандемии и закрыла все рынки, где вирус мог бы перекинуться с диких животных на людей. Заодно Грэм требует освободить всех активистов, задержанных в Гонконге после начала пандемии. Перспективы законопроекта неясны. Трамп критикует Китай и публично размышляет о том, как заставить Пекин "заплатить цену" за пандемию. При этом демократы, у которых большинство в палате представителей не поддерживают идею введения санкций против КНР из-за вируса. КНР все обвинения США в недостаточной прозрачности отвергает.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Линдси ГрэмДональд ТрампМИД КНРГонконгКитайСШАВ мире
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