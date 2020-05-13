Китай выразил протест из-за проекта США о санкциях за COVID-19

"Внесенный некоторыми сенаторами США соответствующий законопроект абсолютно пренебрегает фактами, они хотят начать расследование с презумпцией виновности, чтобы свалить на Китай свою ответственность за провал в борьбе с эпидемией. Это невозможно. Мы выражаем решительный протест", - заявил на брифинге Чжао Лицзянь.