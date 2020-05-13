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Распространение нового коронавируса
2020-05-13T11:09
https://ria.ru/20200513/1571363523.html
В Саратовской области в больнице выявили очаг коронавируса
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568132215_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_907ce62b1e4e7d7d61c0b78a29727f59.jpg
РИА Новости

В Саратовской области в больнице выявили очаг коронавируса

11:09 13.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи заезжает на территорию больничного комплекса
Машина скорой помощи заезжает на территорию больничного комплекса
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Машина скорой помощи заезжает на территорию больничного комплекса. Архивное фото
САРАТОВ, 13 мая - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Очаг коронавирусной инфекции выявили в Самойловской районной больнице Саратовской области, где за сутки зарегистрировано 18 случаев заражения COVID-19, в том числе среди медработников, сообщил в среду областной оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
Всего в области лабораторно подтверждены 1317 случаев заражения коронавирусом, в том числе 85 за последние сутки. Скончались 18 пациентов с COVID-19, выздоровели 277 человек.
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"Резкий рост зафиксирован в Самойловском районе в связи с тотальным тестированием контактных лиц, в том числе медиков, в районной больнице - 18 случаев", - приводит заявление оперштаба министерство информации и печати области.
Как пояснил журналистам первый заместитель министра здравоохранения области Станислав Шувалов, в районной больнице ввели ограничительные мероприятия после того, как в это лечебное учреждение "по неотложным показаниям попал пациент, у которого подтвердилось заболевание новой коронавирусной инфекцией".
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Советник министра здравоохранения Александр Колоколов уточнил РИА Новости, что в отделениях реанимации и хирургии Самойловской районной больницы введен карантин. "Закрыты два отделения. В остальной части больница работает, поликлиника работает. Плановая помощь, как и по всей России, ограничена. Без помощи никто не остается. Если того вида помощи нет, который необходим, значит пациента доставляют в другую больницу", - сказал собеседник агентства.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоСаратовская область
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