В Саратовской области в больнице выявили очаг коронавируса

САРАТОВ, 13 мая - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Очаг Очаг коронавирусной инфекции выявили в Самойловской районной больнице Саратовской области , где за сутки зарегистрировано 18 случаев заражения COVID-19, в том числе среди медработников, сообщил в среду областной оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Всего в области лабораторно подтверждены 1317 случаев заражения коронавирусом, в том числе 85 за последние сутки. Скончались 18 пациентов с COVID-19, выздоровели 277 человек.

"Резкий рост зафиксирован в Самойловском районе в связи с тотальным тестированием контактных лиц, в том числе медиков, в районной больнице - 18 случаев", - приводит заявление оперштаба министерство информации и печати области.

Как пояснил журналистам первый заместитель министра здравоохранения области Станислав Шувалов, в районной больнице ввели ограничительные мероприятия после того, как в это лечебное учреждение "по неотложным показаниям попал пациент, у которого подтвердилось заболевание новой коронавирусной инфекцией".

Советник министра здравоохранения Александр Колоколов уточнил РИА Новости, что в отделениях реанимации и хирургии Самойловской районной больницы введен карантин. "Закрыты два отделения. В остальной части больница работает, поликлиника работает. Плановая помощь, как и по всей России, ограничена. Без помощи никто не остается. Если того вида помощи нет, который необходим, значит пациента доставляют в другую больницу", - сказал собеседник агентства.