Лавров: США в контексте пандемии голословно обвиняют Китай и Россию

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. США в условиях пандемии коронавируса выдвигают голословные обвинения в адрес Китая и России, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Одновременно усиливается давление на страны, которые проводят независимый внешнеполитических курс. Раздаются голословные обвинения в адрес Китайской Народной Республики, Российской Федерации. Игнорируются призывы приостановить односторонние санкции на период борьбы с коронавирусной инфекцией, санкций, которые препятствуют гуманитарным поставкам медикаментов, оборудования и продовольствия", -сказал Лавров, выступая на открытии встречи в формате видеоконференции совета министров иностранных дел ШОС.
Министр подчеркнул, что в текущей ситуации США также огульно критикуют ВОЗ.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.