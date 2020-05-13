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Распространение нового коронавируса
2020-05-13T11:18
https://ria.ru/20200513/1571363496.html
Лавров: США в контексте пандемии голословно обвиняют Китай и Россию
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570823590_0:184:2987:1864_1036x0_80_0_0_be94ae0f2af77bd3ac501e9a7edcbc61.jpg
РИА Новости

Лавров: США в контексте пандемии голословно обвиняют Китай и Россию

11:08 13.05.2020 (обновлено: 11:18 13.05.2020)
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© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в режиме онлайн по итогам видеоконференции министров иностранных дел "нормандского формата"
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в режиме онлайн по итогам видеоконференции министров иностранных дел нормандского формата
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. США в условиях пандемии коронавируса выдвигают голословные обвинения в адрес Китая и России, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Одновременно усиливается давление на страны, которые проводят независимый внешнеполитических курс. Раздаются голословные обвинения в адрес Китайской Народной Республики, Российской Федерации. Игнорируются призывы приостановить односторонние санкции на период борьбы с коронавирусной инфекцией, санкций, которые препятствуют гуманитарным поставкам медикаментов, оборудования и продовольствия", -сказал Лавров, выступая на открытии встречи в формате видеоконференции совета министров иностранных дел ШОС.
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Распространение нового коронавирусаСергей ЛавровВОЗСШАКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КитайВ мире
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