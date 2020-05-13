Лавров: США в контексте пандемии голословно обвиняют Китай и Россию

"Одновременно усиливается давление на страны, которые проводят независимый внешнеполитических курс. Раздаются голословные обвинения в адрес Китайской Народной Республики, Российской Федерации. Игнорируются призывы приостановить односторонние санкции на период борьбы с коронавирусной инфекцией, санкций, которые препятствуют гуманитарным поставкам медикаментов, оборудования и продовольствия", -сказал Лавров, выступая на открытии встречи в формате видеоконференции совета министров иностранных дел ШОС.