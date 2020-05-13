АНО "РСВ" и НИУ ВШЭ будут развивать конкурс "Учитель будущего"

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. АНО "Россия – страна возможностей" и НИУ "Высшая школа экономики" заключили соглашение о сотрудничестве в развитии профессионального конкурса "Учитель будущего", сообщает пресс-служба АНО "РСВ".

Согласно документу, АНО "РСВ" и НИУ ВШЭ будут вместе выявлять и поддерживать проекты и инициативы, которые создают возможности для личностной и профессиональной самореализации россиян, развивают практико-ориентированное образование и обеспечивают подготовку квалифицированных кадров.

"Учитель будущего" развивается по всем направлениям работы с педагогическими кадрами российской системы образования. Именно поэтому мы придаем большое значение сотрудничеству с различными организациями, которые специализируются на работе с учителями. "Высшая школа экономики" имеет колоссальный опыт реализации программ переподготовки, дополнительного образования и магистратуры педагогического профиля. Уверен, наше сотрудничество принесет пользу обеим сторонам соглашения, и важно, что оно будет мотивировать участвовать в новом сезоне конкурса", – приводится в сообщении комментарий заместителя генерального директора АНО "Россия – страна возможностей Владислава Даванкова.

Первый масштабный федеральный конкурс учительских команд "Учитель будущего" президентской платформы "Россия – страна возможностей" стартовал в ноябре 2019 года при поддержке министерства просвещения РФ. В конкурсе могут участвовать как опытные педагоги, так и имеющие небольшой стаж. Объединиться в команды и пройти конкурсные испытания могли учителя-предметники школ, лицеев, гимназий, в том числе специализированных, а также учителя начальных классов и педагоги воспитательных служб. Участникам предстоит пройти дистанционное тестирование, региональные полуфиналы и финал.