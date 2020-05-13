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2020-05-13T11:07
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АНО "РСВ" и НИУ ВШЭ будут развивать конкурс "Учитель будущего"
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РИА Новости

АНО "РСВ" и НИУ ВШЭ будут развивать конкурс "Учитель будущего"

11:07 13.05.2020
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗдание Национального исследовательского университета Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ) в Москве
Здание Национального исследовательского университета Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ) в Москве
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. АНО "Россия – страна возможностей" и НИУ "Высшая школа экономики" заключили соглашение о сотрудничестве в развитии профессионального конкурса "Учитель будущего", сообщает пресс-служба АНО "РСВ".
Согласно документу, АНО "РСВ" и НИУ ВШЭ будут вместе выявлять и поддерживать проекты и инициативы, которые создают возможности для личностной и профессиональной самореализации россиян, развивают практико-ориентированное образование и обеспечивают подготовку квалифицированных кадров.
"Учитель будущего" развивается по всем направлениям работы с педагогическими кадрами российской системы образования. Именно поэтому мы придаем большое значение сотрудничеству с различными организациями, которые специализируются на работе с учителями. "Высшая школа экономики" имеет колоссальный опыт реализации программ переподготовки, дополнительного образования и магистратуры педагогического профиля. Уверен, наше сотрудничество принесет пользу обеим сторонам соглашения, и важно, что оно будет мотивировать участвовать в новом сезоне конкурса", – приводится в сообщении комментарий заместителя генерального директора АНО "Россия – страна возможностей Владислава Даванкова.
Людмила Георгиевна
10 мая, 08:00
История 92-летнего учителя, всю жизнь работавшего на одном месте
Первый масштабный федеральный конкурс учительских команд "Учитель будущего" президентской платформы "Россия – страна возможностей" стартовал в ноябре 2019 года при поддержке министерства просвещения РФ. В конкурсе могут участвовать как опытные педагоги, так и имеющие небольшой стаж. Объединиться в команды и пройти конкурсные испытания могли учителя-предметники школ, лицеев, гимназий, в том числе специализированных, а также учителя начальных классов и педагоги воспитательных служб. Участникам предстоит пройти дистанционное тестирование, региональные полуфиналы и финал.
Конкурс "Учитель будущего" реализуется в рамках федерального проекта "Социальные лифты для каждого" нацпроекта "Образование".
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РоссияОбразование - Общество
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