В Саратовской области число заболевших COVID-19 выросло до 1317

САРАТОВ, 13 мая - РИА Новости. Число выявленных заболевших коронавирусной инфекцией в Число выявленных заболевших коронавирусной инфекцией в Саратовской области выросло до 1317, за сутки зафиксировали 85 новых случаев, сообщил в среду областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

"На 9.00 (8.00 мск) 13 мая в регионе зарегистрировано 85 лабораторно подтвержденных новых случаев инфицирования… Возрастной состав заболевших: дети до 14 лет - три человека, 16-17 лет - один, 20-29 лет - один, 30-39 лет - девять, 40-49 лет - 10, 50-59 лет - 27, старше 60 - 34 человека. Все пациенты находятся под наблюдением врачей", - приводит заявление оперштаба министерство информации и печати области.

Уточняется, что среди новых случаев 42 выявлены у контактировавших с ранее заболевшими, пять - у прибывших с других территорий с признаками ОРВИ, в 38 случаях источник заражения не установлен.

"По клиническому течению болезни распределение среди вновь выявленных следующее: с пневмонией - 40, с признаками ОРВИ - 5, с бессимптомным течением - 40", - отмечается в сообщении.

В оперштабе добавили, что из 1317 заболевших COVID-19 в области выздоровели 277 человек, в том числе 33 - за последние сутки.