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Распространение нового коронавируса
2020-05-13T11:01
https://ria.ru/20200513/1571362980.html
В Саратовской области число заболевших COVID-19 выросло до 1317
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/09/1571199787_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_e6a44e37bfb112988e78eadb5e86a8e7.jpg
РИА Новости

В Саратовской области число заболевших COVID-19 выросло до 1317

11:01 13.05.2020
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© РИА Новости / Илья ПиталевВрач с пациентом
Врач с пациентом
© РИА Новости / Илья Питалев
Врач с пациентом. Архивное фото
САРАТОВ, 13 мая - РИА Новости. Число выявленных заболевших коронавирусной инфекцией в Саратовской области выросло до 1317, за сутки зафиксировали 85 новых случаев, сообщил в среду областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
"На 9.00 (8.00 мск) 13 мая в регионе зарегистрировано 85 лабораторно подтвержденных новых случаев инфицирования… Возрастной состав заболевших: дети до 14 лет - три человека, 16-17 лет - один, 20-29 лет - один, 30-39 лет - девять, 40-49 лет - 10, 50-59 лет - 27, старше 60 - 34 человека. Все пациенты находятся под наблюдением врачей", - приводит заявление оперштаба министерство информации и печати области.
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Уточняется, что среди новых случаев 42 выявлены у контактировавших с ранее заболевшими, пять - у прибывших с других территорий с признаками ОРВИ, в 38 случаях источник заражения не установлен.
"По клиническому течению болезни распределение среди вновь выявленных следующее: с пневмонией - 40, с признаками ОРВИ - 5, с бессимптомным течением - 40", - отмечается в сообщении.
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В оперштабе добавили, что из 1317 заболевших COVID-19 в области выздоровели 277 человек, в том числе 33 - за последние сутки.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоСаратовская область
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