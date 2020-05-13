Правительство расширило перечень отраслей, пострадавших от коронавируса

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Правительство обновило список отраслей, наиболее пострадавших из-за распространения коронавирусной инфекции.
Согласно постановлению, подписанному исполняющим обязанности премьер-министра Андреем Белоусовым, в перечень добавили торговлю через автоматы и производство изделий народных художественных промыслов.
В начале апреля правительство утвердило список отраслей, которые сильнее остальных ощутили на себе негативное влияние пандемии. Изначально к таким сферам отнесли автомобильные и авиаперевозки; культуру, досуг и развлечения; организацию конференций и выставок; фитнес и спорт; турбизнес и гостиницы; общепит; дополнительное образование; салоны красоты, ремонт и другие бытовые услуги.
Впоследствии перечень отраслей, которым окажут помощь в первую очередь, решили расширить.
Пандемия коронавируса
Всего в мире, по данным ВОЗ, за весь период было выявлено более 4,2 миллиона человек, заразившихся коронавирусом, как минимум 287 тысяч из них скончались.
В России число случаев заболевания COVID-19 превысило 242 тысячи, 2212 из них умерли, 48 003 выздоровели.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.