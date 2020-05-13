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Распространение нового коронавируса
2020-05-13T12:04
https://ria.ru/20200513/1571362776.html
Правительство расширило перечень отраслей, пострадавших от коронавируса
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/08/1571164664_0:267:2841:1865_1036x0_80_0_0_d932b56769adf6e6b997f517f36671f7.jpg
РИА Новости

Правительство расширило перечень отраслей, пострадавших от коронавируса

10:56 13.05.2020 (обновлено: 12:04 13.05.2020)
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПокупатель у автомата по продаже наборов индивидуальных средств защиты
Покупатель у автомата по продаже наборов индивидуальных средств защиты
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Правительство обновило список отраслей, наиболее пострадавших из-за распространения коронавирусной инфекции.
Согласно постановлению, подписанному исполняющим обязанности премьер-министра Андреем Белоусовым, в перечень добавили торговлю через автоматы и производство изделий народных художественных промыслов.
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В начале апреля правительство утвердило список отраслей, которые сильнее остальных ощутили на себе негативное влияние пандемии. Изначально к таким сферам отнесли автомобильные и авиаперевозки; культуру, досуг и развлечения; организацию конференций и выставок; фитнес и спорт; турбизнес и гостиницы; общепит; дополнительное образование; салоны красоты, ремонт и другие бытовые услуги.
Впоследствии перечень отраслей, которым окажут помощь в первую очередь, решили расширить.
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В России число случаев заболевания COVID-19 превысило 242 тысячи, 2212 из них умерли, 48 003 выздоровели.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Популярные комментарии
Пока одни слова. Реально никакой поддержки.
13 мая, 11:06
Егор Титов
1510005
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