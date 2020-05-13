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Москва Сегодня: мегаполис для жизни
2020-05-13T11:18
https://ria.ru/20200513/1571362710.html
Московскому авиационному центру исполнилось 17 лет
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РИА Новости

Московскому авиационному центру исполнилось 17 лет

11:18 13.05.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСотрудник у вертолета BK-117C-2 в ангаре Московского авиационного центра
Сотрудник у вертолета BK-117C-2 в ангаре Московского авиационного центра
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 13 мая - РИА Недвижимость. Московскому авиационному центру (МАЦ), в оперативном управлении которого находятся пожарные и санитарные вертолеты, исполнилось 17 лет, сообщается в пресс-релизе центра.
По данным МАЦ, с 2003 года московской авиацией экстренного реагирования было потушено свыше 80 крупных пожаров в столице и на прилегающих территориях. С 2009 года санитарные вертолеты МАЦ эвакуировали с мест происшествий более 6 тысяч пострадавших, отмечается в сообщении.
"Развитие в столице авиационных технологий продолжается, в 2019 году создан отряд спасателей, которые способны в экстренной ситуации в течение 12-15 минут прибыть на место происшествия, десантироваться с вертолетов на крышу здания или в места, где сложно подъехать автотехнике, ликвидировать возникающие угрозы и оказать помощь пострадавшим. Кроме того, благодаря поддержке правительства Москвы, в ближайшее время в центре произойдет замена старых вертолетов с истекшим сроком эксплуатации на новые, современные модели", - приводятся в материале слова директора МАЦ Кирилла Святенко.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниМосковский авиационный центрМосква
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