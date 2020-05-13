В Facebook объяснили удаление аккаунта Кадырова в инстаграме

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Аккаунт главы Чечни Рамзана Кадырова в инстаграме удалили из-за санкций против него, сообщил РИА Новости представитель Facebook.
"Будучи американской компанией, мы действуем в рамках санкционного законодательства США и постоянно принимаем меры для выполнения своих правовых обязательств", — сказал собеседник агентства.
Аккаунты Кадырова уже блокировали в 2017 году. Тогда глава Чечни отмечал, что в Госдепе и спецслужбах США обеспокоены тем, что его записи активно читают сотни тысяч молодых людей из Соединенных Штатов Америки.
17 апреля 2019, 13:27Кадыров заявил, что попал под санкции Запада за то, что говорит правду