В Facebook объяснили удаление аккаунта Кадырова в инстаграме

"Будучи американской компанией, мы действуем в рамках санкционного законодательства США и постоянно принимаем меры для выполнения своих правовых обязательств", — сказал собеседник агентства.

Аккаунты Кадырова уже блокировали в 2017 году. Тогда глава Чечни отмечал, что в Госдепе и спецслужбах США обеспокоены тем, что его записи активно читают сотни тысяч молодых людей из Соединенных Штатов Америки.