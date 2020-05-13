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2020-05-13T11:25
https://ria.ru/20200513/1571362625.html
В Facebook объяснили удаление аккаунта Кадырова в инстаграме
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РИА Новости

В Facebook объяснили удаление аккаунта Кадырова в инстаграме

10:53 13.05.2020 (обновлено: 11:25 13.05.2020)
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© Depositphotos / antbСтраница социальной сети Facebook на экране компьютера
Страница социальной сети Facebook на экране компьютера
© Depositphotos / antb
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Аккаунт главы Чечни Рамзана Кадырова в инстаграме удалили из-за санкций против него, сообщил РИА Новости представитель Facebook.

"Будучи американской компанией, мы действуем в рамках санкционного законодательства США и постоянно принимаем меры для выполнения своих правовых обязательств", — сказал собеседник агентства.

Аккаунты Кадырова уже блокировали в 2017 году. Тогда глава Чечни отмечал, что в Госдепе и спецслужбах США обеспокоены тем, что его записи активно читают сотни тысяч молодых людей из Соединенных Штатов Америки.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
17 апреля 2019, 13:27
Кадыров заявил, что попал под санкции Запада за то, что говорит правду
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Обсудить 46
InstagramРамзан КадыровСШАFacebookОбщество
Популярные комментарии
И где достойный ответ от России? Где блокировка русофобской сети?
13 мая, 12:02
PCProstoy Chitatel
1166013231
Государство везде одинаково рулит СМИ, что у нас, что в Америке.
13 мая, 11:32
Владимир Кокшаров
104521248
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