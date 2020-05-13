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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-13T10:51
https://ria.ru/20200513/1571362532.html
В Крыму выявили коронавирус у 22 пациентов и медиков Сакской больницы
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570152016_0:255:3014:1950_1036x0_80_0_0_1a7ee15642f8c8660b00d9605457195a.jpg
РИА Новости

В Крыму выявили коронавирус у 22 пациентов и медиков Сакской больницы

10:51 13.05.2020
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© Илья ПиталевСотрудники лаборатории проводят тесты на коронавирус
Сотрудники лаборатории проводят тесты на коронавирус
© Илья Питалев
Сотрудники лаборатории проводят тесты на коронавирус. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая - РИА Новости. Число выявленных за сутки случаев коронавирусной инфекции в Крыму увеличилось на 30, из них 22 зараженных – медработники и пациенты Сакской районной больницы, работавшей в режиме обсерватора из-за выявленного там ранее пациента с COVID-19, сообщил глава региона Сергей Аксенов.
"За 12 мая в республике Крым зарегистрировано 30 новых случаев коронавирусной инфекции…, в том числе 22 случая приходятся на очаг в Сакской районной больнице", - написал Аксенов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
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Все заболевшие госпитализированы в инфекционный стационар. На сегодня в Крыму зарегистрировано 239 случаев коронавирусной инфекции. Выздоровевших за весь период – 78 человек, четыре заболевших скончалось, отметили власти. Ранее сообщалось, что в Сакской районной больнице скончалась пожилая женщина с коронавирусом, находившаяся на ИВЛ с 30 апреля.
Аксенов в ходе заседания штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции сказал, что по факту инфицирования большого числа людей в Сакской больнице будет проведено служебное расследование.
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Режим самоизоляции в Крыму продлен до 31 мая. С 12 мая в Крыму вводится режим ношения масок в общественных местах, сообщил ранее глава региона. Ограничения по работе предприятий из-за коронавируса в Крыму начнут снимать с 18 мая. Глава Крыма ранее также обязал всех прибывающих на полуостров с 1 мая, не имеющих в Крыму регистрации или собственности, находиться на 14-дневном карантине в обсерваторе.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Саки (Крым)Здоровье - ОбществоРеспублика Крым
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