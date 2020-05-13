В Крыму выявили коронавирус у 22 пациентов и медиков Сакской больницы

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая - РИА Новости. Число выявленных за сутки случаев коронавирусной инфекции в Число выявленных за сутки случаев коронавирусной инфекции в Крыму увеличилось на 30, из них 22 зараженных – медработники и пациенты Сакской районной больницы, работавшей в режиме обсерватора из-за выявленного там ранее пациента с COVID-19, сообщил глава региона Сергей Аксенов

"За 12 мая в республике Крым зарегистрировано 30 новых случаев коронавирусной инфекции…, в том числе 22 случая приходятся на очаг в Сакской районной больнице", - написал Аксенов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Все заболевшие госпитализированы в инфекционный стационар. На сегодня в Крыму зарегистрировано 239 случаев коронавирусной инфекции. Выздоровевших за весь период – 78 человек, четыре заболевших скончалось, отметили власти. Ранее сообщалось, что в Сакской районной больнице скончалась пожилая женщина с коронавирусом, находившаяся на ИВЛ с 30 апреля.

Аксенов в ходе заседания штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции сказал, что по факту инфицирования большого числа людей в Сакской больнице будет проведено служебное расследование.

Режим самоизоляции в Крыму продлен до 31 мая. С 12 мая в Крыму вводится режим ношения масок в общественных местах, сообщил ранее глава региона. Ограничения по работе предприятий из-за коронавируса в Крыму начнут снимать с 18 мая. Глава Крыма ранее также обязал всех прибывающих на полуостров с 1 мая, не имеющих в Крыму регистрации или собственности, находиться на 14-дневном карантине в обсерваторе.