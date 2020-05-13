В Москве более 80% новых случаев COVID-19 выявили у людей младше 65 лет

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Более 80% новых случаев коронавируса в Москве выявлено у людей младше 65 лет, 8,6% - у детей, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
В столице подтверждено 4703 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Всего в Москве к настоящему моменту зафиксировано 126 004 случая коронавируса.
"41,7% среди новых заболевших - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 33,3% – от 46 до 65 лет, 11% - от 66 до 79 лет, еще 5,4% – старше 80 лет. Также 8,6% среди заболевших - дети", - говорится в сообщении.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф