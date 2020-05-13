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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-13T10:50
https://ria.ru/20200513/1571362457.html
В Москве более 80% новых случаев COVID-19 выявили у людей младше 65 лет
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570151999_0:176:3013:1871_1036x0_80_0_0_c82e85c2ef3bd3cdb6052c1c9d2be0b4.jpg
РИА Новости

В Москве более 80% новых случаев COVID-19 выявили у людей младше 65 лет

10:50 13.05.2020
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© Илья ПиталевСотрудники лаборатории проводят тесты на коронавирус
Сотрудники лаборатории проводят тесты на коронавирус
© Илья Питалев
Сотрудники лаборатории проводят тесты на коронавирус. Архивное фото
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Более 80% новых случаев коронавируса в Москве выявлено у людей младше 65 лет, 8,6% - у детей, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
В столице подтверждено 4703 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Всего в Москве к настоящему моменту зафиксировано 126 004 случая коронавируса.
"41,7% среди новых заболевших - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 33,3% – от 46 до 65 лет, 11% - от 66 до 79 лет, еще 5,4% – старше 80 лет. Также 8,6% среди заболевших - дети", - говорится в сообщении.
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Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МоскваОбщество
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