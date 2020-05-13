В Калмыкии умер седьмой пациент с коронавирусом

По информации Санджиева, на 13 мая в Калмыкии зарегистрировано 570 случаев коронавирусной инфекции, выздоровели 167 человек. За последние сутки количество инфицированных увеличилось на 36 человек.

"У нас прибавился летальный случай, всего 7 случаев", - рассказал Санджиев в прямом эфире в аккаунте минздрава в Instagram. Он отметил, что 11 человек находятся в тяжелом состоянии, шесть из них подключены к аппаратам ИВЛ.