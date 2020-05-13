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2020-05-13T10:44
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Силовики шесть раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
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РИА Новости

Силовики шесть раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР

10:44 13.05.2020
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкОсколки снарядов в Донбассе
Осколки снарядов в Донбассе
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Осколки снарядов в Донбассе. Архивное фото
ДОНЕЦК, 13 мая - РИА Новости. Украинские силовики шесть раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявил в среду журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Во вторник в представительстве ДНР в СЦКК заявили о десяти нарушениях режима прекращения огня со стороны украинских силовиков за сутки.
"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) составило шесть раз", - сказал представитель ведомства.
В представительстве ДНР в СЦКК добавили, что по территории республики было выпущено семь мин калибром 82 миллиметра, при обстрелах также применялись стрелковое вооружение и гранатометы. В зоне обстрела оказались пять населенных пунктов.
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