Силовики шесть раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 13 мая - РИА Новости. Украинские силовики шесть раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявил в среду журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Во вторник в представительстве ДНР в СЦКК заявили о десяти нарушениях режима прекращения огня со стороны украинских силовиков за сутки.
"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) составило шесть раз", - сказал представитель ведомства.
В представительстве ДНР в СЦКК добавили, что по территории республики было выпущено семь мин калибром 82 миллиметра, при обстрелах также применялись стрелковое вооружение и гранатометы. В зоне обстрела оказались пять населенных пунктов.
9 декабря 2019, 21:34Минские соглашения