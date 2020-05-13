Силовики шесть раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР

Во вторник в представительстве ДНР в СЦКК заявили о десяти нарушениях режима прекращения огня со стороны украинских силовиков за сутки.

В представительстве ДНР в СЦКК добавили, что по территории республики было выпущено семь мин калибром 82 миллиметра, при обстрелах также применялись стрелковое вооружение и гранатометы. В зоне обстрела оказались пять населенных пунктов.