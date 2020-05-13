МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Роспотребнадзор приостановил работу 13 объектов в Москве в апреле-мае за невыполнение противоэпидемических мероприятий при угрозе распространения коронавируса, сообщает управление ведомства по столице.
"По результатам проведённых проверок управлением Роспотребнадзора по городу Москве в апреле-мае за невыполнение противоэпидемических мероприятий при угрозе распространения заболевания, представляющего угрозу для окружающих, возбуждено 39 административных дел, судом и по протоколу о временном запрете деятельности приостановлена работа 13 объектов, включая предприятия общественного питания, торговли, кальянную, пансионат, промышленное предприятие, 15 административных дел находится на рассмотрении в суде", - говорится в сообщении.
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