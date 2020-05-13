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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-13T12:42
https://ria.ru/20200513/1571361665.html
В России за сутки коронавирус выявили у 10 028 человек
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/0d/1571374355_0:0:2677:1506_1036x0_80_0_0_70137fc1015e9109025b9c79dddf4b13.jpg
РИА Новости

В России за сутки коронавирус выявили у 10 028 человек

10:36 13.05.2020 (обновлено: 12:42 13.05.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедик транспортирует пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию в приемное отделение национального медицинского центра эндокринологии Минздрава России в Москве
Медик транспортирует пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию в приемное отделение национального медицинского центра эндокринологии Минздрава России в Москве
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. За сутки в 83 российских регионах выявили 10 028 человек с подтвержденным COVID-19, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
В Москве зарегистрировано 4703 новых случая, в Подмосковье — 962, в Санкт-Петербурге — 435. При этом у 4461 (44,5 процента) больных не наблюдается симптомов заболевания. Умерли 96 пациентов.
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Накануне сообщалось о 10 899 новых пациентах с подтвержденным COVID-19. Таким образом, прирост заболевших снижается второй день подряд.
Всего с начала эпидемии в России зафиксировали 242 271 случай, более 43 тысяч заразившихся коронавирусом выздоровели, 2116 человек умерли.

Распространение коронавирусной инфекции

Пандемии COVID-19 оказались подвержены 187 стран. Всего, по данным Всемирной организации здравоохранения, коронавирусом SARS-CoV-2 заразились 4,2 миллиона человек, свыше 283 тысяч из них погибли.
Согласно подсчетам Университета Джонса Хопкинса (США), на первом месте по количеству жертв и заразившихся остаются Соединенные Штаты, Россия заняла вторую строчку. Также в список наиболее подверженных COVID-19 государств входят Испания, Великобритания, Италия, Франция, Германия, Бразилия, Турция, Иран и Китай.
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Ранее Владимир Путин объявил, что период нерабочих дней, который продлился вплоть до 11 мая, завершается. По словам президента, Россия подошла к следующему этапу — смягчению режима ограничений, однако одномоментно это не произойдет. Поскольку опасность COVID-19 сохраняется, борьба с эпидемией продолжится.
В Москве и многих других регионах продлили режим всеобщей самоизоляции. Жители столицы, помимо этого, могут передвигаться на транспорте только при наличии электронного пропуска, а в общественных местах, в том числе в магазинах и на работе, теперь необходимо носить медицинские маски и перчатки.
Власти напоминают о важности социального дистанцирования и призывают не покидать свои дома без крайней необходимости, чтобы избежать новой волны заболеваемости и снизить нагрузку на систему здравоохранения.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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97303311725156
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Распространение нового коронавирусаОбщество
Популярные комментарии
Однозначно - нормальную жизнь и летнего отдыха следует ожидать лишь в следующем году, а этот год пройдёт в борьбе за выживание с каждодневными фронтовыми сводками, прогнозами и невыполнимыми обещаниями.
13 мая, 10:44
Leonid
70228112
Придержали выздоровевших специально для статистики. Но в целом неплохо. Зараженных меньше, выздоровевших больше. В Москве позор как обычно.
13 мая, 10:50
Эдик Камушкин
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