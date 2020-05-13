В России за сутки коронавирус выявили у 10 028 человек

Медик транспортирует пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию в приемное отделение национального медицинского центра эндокринологии Минздрава России в Москве

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. За сутки в 83 российских регионах выявили 10 028 человек с подтвержденным COVID-19 , сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. За сутки в 83 российских регионах выявили 10 028 человек с подтвержденным, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

В Москве зарегистрировано 4703 новых случая, в Подмосковье — 962, в Санкт-Петербурге — 435. При этом у 4461 (44,5 процента) больных не наблюдается симптомов заболевания. Умерли 96 пациентов.

Накануне сообщалось о 10 899 новых пациентах с подтвержденным COVID-19. Таким образом, прирост заболевших снижается второй день подряд.

Всего с начала эпидемии в России зафиксировали 242 271 случай, более 43 тысяч заразившихся коронавирусом выздоровели, 2116 человек умерли.

Распространение коронавирусной инфекции

Пандемии COVID-19 оказались подвержены 187 стран. Всего, по данным Всемирной организации здравоохранения, коронавирусом SARS-CoV-2 заразились 4,2 миллиона человек, свыше 283 тысяч из них погибли.

Согласно подсчетам Университета Джонса Хопкинса (США), на первом месте по количеству жертв и заразившихся остаются Соединенные Штаты , Россия заняла вторую строчку. Также в список наиболее подверженных COVID-19 государств входят Испания, Великобритания, Италия, Франция, Германия, Бразилия, Турция, Иран и Китай

Владимир Путин объявил, что период нерабочих дней, который продлился вплоть до 11 мая, завершается. По словам президента, Россия подошла к следующему этапу — смягчению режима ограничений, однако одномоментно это не произойдет. Поскольку опасность COVID-19 сохраняется, борьба с эпидемией продолжится. Ранееобъявил, что период нерабочих дней, который продлился вплоть до 11 мая, завершается. По словам президента, Россия подошла к следующему этапу — смягчению режима ограничений, однако одномоментно это не произойдет. Поскольку опасность COVID-19 сохраняется, борьба с эпидемией продолжится.

В Москве и многих других регионах продлили режим всеобщей самоизоляции. Жители столицы, помимо этого, могут передвигаться на транспорте только при наличии электронного пропуска, а в общественных местах, в том числе в магазинах и на работе, теперь необходимо носить медицинские маски и перчатки.

Власти напоминают о важности социального дистанцирования и призывают не покидать свои дома без крайней необходимости, чтобы избежать новой волны заболеваемости и снизить нагрузку на систему здравоохранения.