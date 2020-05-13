Власти Австрии планируют снять контроль на границе с Германией 15 июня

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Контроль на границе Австрии и Германии, введенный в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, будет снят 15 июня, сообщила радиостанции ORF министр туризма Элизабет Кестингер.

Австрия ввела пограничный контроль на границе с Германией в ночь на 19 марта, позже мера была продлена до 31 мая.

По словам Кестингер, вчера канцлер Австрии Себастьян Курц и канцлер Германии Ангела Меркель договорились о двухступенчатом плане открытия границы. Частичное смягчение контроля начнется уже на этой неделе – будут проводиться только случайные проверки.

"С 15 июня станет возможным открытие границы между Германией и Австрией", — заявила министр.