Власти Австрии планируют снять контроль на границе с Германией 15 июня

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Контроль на границе Австрии и Германии, введенный в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, будет снят 15 июня, сообщила радиостанции ORF министр туризма Элизабет Кестингер.
Австрия ввела пограничный контроль на границе с Германией в ночь на 19 марта, позже мера была продлена до 31 мая.
По словам Кестингер, вчера канцлер Австрии Себастьян Курц и канцлер Германии Ангела Меркель договорились о двухступенчатом плане открытия границы. Частичное смягчение контроля начнется уже на этой неделе – будут проводиться только случайные проверки.
"С 15 июня станет возможным открытие границы между Германией и Австрией", — заявила министр.
Австрия начала отменять ограничительные меры, введенные для борьбы с коронавирусом, с 14 апреля.
11 декабря 2019, 08:00ТуризмГород Моцарта, шоколада и запретной любви. Тайны старинного Зальцбурга