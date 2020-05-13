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Туризм
2020-05-13T10:52
https://ria.ru/20200513/1571361426.html
Власти Австрии планируют снять контроль на границе с Германией 15 июня
https://cdn24.img.ria.ru/images/156355/94/1563559426_0:123:1920:1203_1036x0_80_0_0_522f05d1833a563cb5c03414e46bed04.jpg
РИА Новости

Власти Австрии планируют снять контроль на границе с Германией 15 июня

10:52 13.05.2020
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© Фото : Pixabay / sjuzi_sueКолесо обозрения в парке Пратер
Колесо обозрения в парке Пратер
© Фото : Pixabay / sjuzi_sue
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Контроль на границе Австрии и Германии, введенный в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, будет снят 15 июня, сообщила радиостанции ORF министр туризма Элизабет Кестингер.
Австрия ввела пограничный контроль на границе с Германией в ночь на 19 марта, позже мера была продлена до 31 мая.
По словам Кестингер, вчера канцлер Австрии Себастьян Курц и канцлер Германии Ангела Меркель договорились о двухступенчатом плане открытия границы. Частичное смягчение контроля начнется уже на этой неделе – будут проводиться только случайные проверки.
"С 15 июня станет возможным открытие границы между Германией и Австрией", — заявила министр.
Австрия начала отменять ограничительные меры, введенные для борьбы с коронавирусом, с 14 апреля.
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ТуризмКоронавирус COVID-19ТуризмСебастьян КурцНовости - ТуризмГерманияАвстрия
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