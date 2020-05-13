В Госдуме задумались о расширении прав полицейских

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Правительство внесло в Правительство внесло в Госдуму законопроект о расширении полномочий полицейских, в частности о праве вскрывать автомобили и оцеплять жилые здания.

Документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента, он предполагает внесение изменений в федеральный закон "О полиции".

Как отмечается в пояснительной записке, законопроект направлен в первую очередь "на усиление прав и законных интересов граждан", а также на "совершенствование практической деятельности сотрудников органов внутренних дел".

В частности, предлагается разрешить полиции вскрывать автомобили для спасения жизни, задержания преступников, обеспечения безопасности при массовых беспорядках, ЧС, угрозе теракта и так далее. Хозяина машины, согласно документу, должны оповестить о случившемся в течение 24 часов с момента вскрытия. При этом подчеркивается, что в отсутствие владельца полиция должна обеспечить сохранность транспортного средства.

"Для пресечения хищений чужого имущества предлагается наделить полицию полномочием осуществлять досмотр граждан, в том числе при наличии оснований полагать, что они скрывают при себе предметы кражи", — добавляется в документе.

Кроме того, проект предлагает наделить стражей порядка правом оцеплять или блокировать территорию жилых домов, строений и других объектов по решению руководителей территориальных отделов МВД.

Одновременно в границах оцепления полиции могут разрешить проводить осмотр как граждан, так и автомобилей и находящихся в них грузов. Если человек откажется, полиция будет наделена правом не пустить его на территорию или же не выпускать за пределы оцепленного участка.

В законопроекте также прописаны случаи, когда сотрудник полиции может применять огнестрельное табельное оружие. В частности, полицейский получает такое право, не только когда нарушитель попытается "прикоснуться к его огнестрельному оружию" (согласно действующей редакции закона), но и если попытается "совершить иные действия, дающие основание расценить их как угрозу нападения".