В московском центре "Вороновское" лечатся более 250 пациентов с COVID-19

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. В Московском клиническом центре инфекционных болезней "Вороновское" на лечении находятся 254 человека с коронавирусом, сообщил главврач центра Сергей Переходов.
"В Московском клиническом центре инфекционных болезней "Вороновское" на 13 мая состоят на лечении 254 пациента. Из них: с диагнозом пневмония – 254, подтверждённых с COVID – 254, с кислородной поддержкой – 138, на ИВЛ – 16", - написал Переходов на своей странице в Facebook.
Он добавил, что за сутки в "Вороновское" поступили 33 пациента, выписаны 11.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф