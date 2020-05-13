В московском центре "Вороновское" лечатся более 250 пациентов с COVID-19

"В Московском клиническом центре инфекционных болезней "Вороновское" на 13 мая состоят на лечении 254 пациента. Из них: с диагнозом пневмония – 254, подтверждённых с COVID – 254, с кислородной поддержкой – 138, на ИВЛ – 16", - написал Переходов на своей странице в Facebook.