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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-13T10:29
https://ria.ru/20200513/1571361116.html
В Пермском крае 108 медработников заразились коронавирусом
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/09/1571199820_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_3dc588f42b9baf8a9f20fae983e5e613.jpg
РИА Новости

В Пермском крае 108 медработников заразились коронавирусом

10:29 13.05.2020
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© РИА Новости / Илья ПиталевВрачи и пациенты в больнице для больных с коронавирусом
Врачи и пациенты в больнице для больных с коронавирусом
© РИА Новости / Илья Питалев
Врачи и пациенты в больнице для больных с коронавирусом. Архивное фото
ПЕРМЬ, 13 мая - РИА Новости. Общее число заразившихся коронавирусом медицинских работников в Пермском крае увеличилось до 108 человек, за минувшие сутки инфекция подтверждена еще у восьми сотрудников больниц, сообщили региональные власти в Telegram-канале "Стоп коронавирус. Пермь".
"За сутки коронавирусная инфекция выявлена у восьми медицинских работников, всего в регионе COVID-19 подтвержден у 108 сотрудников медучреждений", — говорится в сообщении.
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Представитель краевого минздрава пояснил РИА Новости, что наибольшее число заболевших сотрудников зарегистрировано в ведомственной клинике "РЖД-Медицина", на 12 мая там насчитывалось 19 инфицированных медработников.
По данным ведомства на утро 13 мая, всего в регионе 781 подтверждённый случай заболевания коронавирусной инфекцией. Лечение проходят 363 человека — 313 с коронавирусом и 50 пациентов, ожидающих подтверждение диагноза. Выздоровели 445 пациентов, 23 скончались, на домашнем карантине остаются более 1,3 тысячи жителей.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоПермский край
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