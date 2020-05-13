В Пермском крае 108 медработников заразились коронавирусом

Врачи и пациенты в больнице для больных с коронавирусом. Архивное фото

Врачи и пациенты в больнице для больных с коронавирусом

ПЕРМЬ, 13 мая - РИА Новости. Общее число заразившихся коронавирусом медицинских работников в Пермском крае увеличилось до 108 человек, за минувшие сутки инфекция подтверждена еще у восьми сотрудников больниц, сообщили региональные власти в Telegram-канале "Стоп коронавирус. Пермь".

"За сутки коронавирусная инфекция выявлена у восьми медицинских работников, всего в регионе COVID-19 подтвержден у 108 сотрудников медучреждений", — говорится в сообщении.

Представитель краевого минздрава пояснил РИА Новости, что наибольшее число заболевших сотрудников зарегистрировано в ведомственной клинике "РЖД-Медицина", на 12 мая там насчитывалось 19 инфицированных медработников.

По данным ведомства на утро 13 мая, всего в регионе 781 подтверждённый случай заболевания коронавирусной инфекцией. Лечение проходят 363 человека — 313 с коронавирусом и 50 пациентов, ожидающих подтверждение диагноза. Выздоровели 445 пациентов, 23 скончались, на домашнем карантине остаются более 1,3 тысячи жителей.