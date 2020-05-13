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Религия и мировоззрение
2020-05-13T10:30
https://ria.ru/20200513/1571361072.html
Щипков: в пандемии не следует искать "кару и знамение" от Бога
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РИА Новости

Щипков: в пандемии не следует искать "кару и знамение" от Бога

10:28 13.05.2020 (обновлено: 10:30 13.05.2020)
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© Фото : фото предоставлено Александром ЩипковымПервый зампредседателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Александр Щипков
Первый зампредседателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Александр Щипков
© Фото : фото предоставлено Александром Щипковым
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Первый замглавы синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, член Общественной палаты РФ Александр Щипков призвал не искать в пандемии коронавируса "Божьей кары и знамения", отметив, что подобные явления совсем не свидетельствуют о необходимости какого-либо "реформирования церкви".
Ранее ряд священнослужителей Русской православной церкви высказали мнение, что возникшая эпидемия является неким "Божьим наказанием" и "знаком свыше", обращенным, прежде всего, к церкви и к верующим, чтобы их "обличить и вразумить", а также побудить к определенным изменениям.
"Периодизация церковной истории связана с соборами - это в первую очередь, с гонениями, преодолениями расколов и ересей, но никак не с эпидемиями. На самом деле эпидемия - не кара и не знамение, но испытание", - сказал РИА Новости Щипков, являющийся также заместителем главы Всемирного русского народного собора.
Он отметил, что Бог испытывает человечество "постоянно, а не только сейчас, и хотя были в прошлом и войны, и революции, и другие эпидемии - "последние времена" не наступили, и знать эти даты нам не дано".
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"Эпидемия требует бережного отношения к ближнему, но в ней нет ничего, что требовало бы от церкви структурных изменений… Мы не можем угадать, чего Бог хочет от нас именно сейчас, зато мы хорошо знаем, чего он хочет всегда. И эпидемия на это никак не влияет", - отметил Щипков.
В связи с этим он напомнил, что для верующих приоритетными являются Священное Писание и наследие святых отцов церкви, которым они должны следовать, а не "эзотерические откровения" и призывы к "массовому покаянию".
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Религия и мировоззрениеКоронавирус и вераНовости - Религия и мировоззрениеАлександр Щипков
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