Щипков: в пандемии не следует искать "кару и знамение" от Бога

Первый зампредседателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Александр Щипков

© Фото : фото предоставлено Александром Щипковым Первый зампредседателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Александр Щипков

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Первый замглавы синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, член Общественной палаты РФ Александр Щипков призвал не искать в пандемии коронавируса "Божьей кары и знамения", отметив, что подобные явления совсем не свидетельствуют о необходимости какого-либо "реформирования церкви".

Ранее ряд священнослужителей Русской православной церкви высказали мнение, что возникшая эпидемия является неким "Божьим наказанием" и "знаком свыше", обращенным, прежде всего, к церкви и к верующим, чтобы их "обличить и вразумить", а также побудить к определенным изменениям.

"Периодизация церковной истории связана с соборами - это в первую очередь, с гонениями, преодолениями расколов и ересей, но никак не с эпидемиями. На самом деле эпидемия - не кара и не знамение, но испытание", - сказал РИА Новости Щипков, являющийся также заместителем главы Всемирного русского народного собора.

Он отметил, что Бог испытывает человечество "постоянно, а не только сейчас, и хотя были в прошлом и войны, и революции, и другие эпидемии - "последние времена" не наступили, и знать эти даты нам не дано".

"Эпидемия требует бережного отношения к ближнему, но в ней нет ничего, что требовало бы от церкви структурных изменений… Мы не можем угадать, чего Бог хочет от нас именно сейчас, зато мы хорошо знаем, чего он хочет всегда. И эпидемия на это никак не влияет", - отметил Щипков.