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2020-05-13T10:27
https://ria.ru/20200513/1571360998.html
В Кабуле число погибших при нападении на больницу возросло до 24
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571312212_0:401:2810:1982_1036x0_80_0_0_08ff88c3f49518c95d9389faa5d436fe.jpg
РИА Новости

В Кабуле число погибших при нападении на больницу возросло до 24

10:27 13.05.2020
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© REUTERS / Mohammad IsmailВоенные у больницы в Кабуле, на которую напали боевики
Военные у больницы в Кабуле, на которую напали боевики
© REUTERS / Mohammad Ismail
Военные у больницы в Кабуле, на которую напали боевики
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Число погибших в результате нападения на больницу в Кабуле возросло до 24, еще 16 человек пострадали, сообщает телеканал 1TV со ссылкой на данные минздрава Афганистана.
Ранее сообщалось о 13 погибших и 15 пострадавших.
Табличка на здании министерства иностранных дел РФ
10:04
Россия осудила террористические атаки на больницу в Кабуле
Террорист-смертник во вторник произвел взрыв у входа в больницу в столице Афганистана Кабуле, после в здание госпиталя ворвались боевики. Только часть медицинского персонала успела покинуть здание. Ранее сообщалось, что медицинское учреждение поддерживается международной гуманитарной организацией "Врачи без границ" (MSF). Позднее стало известно, что все боевики, устроившие нападение, были нейтрализованы силами безопасности.
Помимо нападения на больницу, произошел теракт на похоронах главы полиции одного из округов провинции Нангархар. Представитель губернатора провинции Атолла Хогияни сообщил, что в результате взрыва на похоронах погибли 24 человека, 68 получили ранения. Представитель губернатора провинции также заявил, что взрывное устройство привел в действие террорист-смертник. По сообщению агентства Франс Пресс, ответственность за данную атаку взяла на себя террористическая группировка ИГ*.
Боевики радикального движения Талибан в Афганистане
9 мая, 12:00
Власти Афганистана освободили в общей сложности тысячу пленных талибов
Президент Афганистана Ашраф Гани приказал всем силовым подразделениям страны перейти к "наступательной" форме борьбы с радикальным движением "Талибан", сообщил накануне телеканал TOLO News. Отмечается, что решение об отказе от "активно-оборонительной" борьбы в пользу наступательной было принято в связи с недавними нападениями.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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Врачи без границНангархарАфганистанТалибанКабул (город)В мире
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