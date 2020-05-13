В Кабуле число погибших при нападении на больницу возросло до 24

Помимо нападения на больницу, произошел теракт на похоронах главы полиции одного из округов провинции. Представитель губернатора провинции Атолла Хогияни сообщил, что в результате взрыва на похоронах погибли 24 человека, 68 получили ранения. Представитель губернатора провинции также заявил, что взрывное устройство привел в действие террорист-смертник. По сообщению агентства Франс Пресс, ответственность за данную атаку взяла на себя террористическая группировка ИГ*.