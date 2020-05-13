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2020-05-13T10:37
https://ria.ru/20200513/1571360759.html
Рейсы по вывозу россиян из Таиланда, КНР и Сейшел запланированы на среду
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РИА Новости

Рейсы по вывозу россиян из Таиланда, КНР и Сейшел запланированы на среду

10:23 13.05.2020 (обновлено: 10:37 13.05.2020)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваВид из окна российского самолета во время полета
Вид из окна российского самолета во время полета
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Вид из окна российского самолета во время полета. Архивное фото
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Вывозные рейсы из Таиланда, Китая и Сейшел планируются в среду, следует из данных сайта стопкоронавирус.рф.
Состоится перенесенный со вторника рейс Сейшелы-Москва, а также перелеты из Бангкока (Таиланд) в Санкт-Петербург и Москву и из Сицзяо (Китай) в Иркутск.
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Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
С 31 марта Россия сократила количество вывозных рейсов, а также установила ограничения на количество прибывающих пассажиров. После этого прилет россиян из иностранных государств в Москву осуществлялся только через аэропорт Шереметьево, не более 500 человек в сутки, либо в аэропорты других субъектов РФ - не более 200 человек в сутки.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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