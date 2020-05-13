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2020-05-13T10:13
https://ria.ru/20200513/1571360183.html
Россия и Сирия заподозрили ВОЗ в лоббировании интересов Запада
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РИА Новости

Россия и Сирия заподозрили ВОЗ в лоббировании интересов Запада

10:13 13.05.2020
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© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкМашины скорой помощи в Сирии
Машины скорой помощи в Сирии
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
Машины скорой помощи в Сирии. Архивное фото
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Россия и Сирия заподозрили Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) в лоббировании интересов Запада в ущерб сирийскому народу, говорится в совместном заявлении глав российских и сирийских штабов по возвращению беженцев в САР Михаила Мизинцева и Хусейна Махлюфа.
По их словам, США в своих интересах спекулируют на эпидемиологической ситуации на северо-востоке Сирии. Всемирная организация здравоохранения, согласно отчету которой для эффективного противодействия пандемии якобы необходимо восстановить устойчивые поставки гуманитарной помощи, в том числе через пограничный переход "Аль-Ярубия", также оказалась в это вовлечена.
Логотип Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) здания в Женеве
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"При этом через указанный переход возможен завоз оружия, наркотиков, боевиков и коронавирусной инфекции на территорию сопредельных государств. Учитывая данные обстоятельства, создается впечатление о лоббировании данной организацией интересов Запада в ущерб сирийскому народу и региональной безопасности. Призываем представителей Всемирной организации здравоохранения пересмотреть свои подходы к соблюдению основополагающих принципов ООН и прекратить навязываемую западными странами практику манипулирования общественным мнением", - говорится в сообщении.
По словам Мизинцева и Махлюфа, истинными целями агрессивной политики Запада в вопросе открытия пограничного перехода "Аль-Ярубия" на северо-востоке страны являются беспрепятственный транзит оружия для подконтрольных американской стороне курдских формирований и вывоз подконтрольными США компаниями незаконно добытого сирийского углеводородного сырья, а не борьба с коронавирусной инфекцией или гуманитарная помощь населению Сирии.
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В заявлении отмечается, для улучшения экономической ситуации в Идлибе и прилегающей сельской местности правительство САР открыло переход "Мизназ", через который в Идлибскую зону деэскалации поставляются сирийские товары и продукты.
"В рамках реализации мер по борьбе с коронавирусной инфекцией в Дамаске запускается работа центральной лаборатории для проведения анализов и выявления инфекции, открываются правительственные лаборатории в Алеппо, Хомсе и Латакии. Три госпиталя в провинции Идлиб и два в провинции Алеппо определены как изоляторы. В провинции Хама приступили ко второму этапу производства медицинских масок, изготовление которых осуществляется в соответствии с международными стандартами", - уточняется в сообщении.
Добавляется, что правительством страны организованы специальные рейсы для эвакуации из-за рубежа сирийцев, не сумевших вернуться на родину в связи с прекращением международного авиасообщения. В этих целях в провинциях Дамаск и Хама открыты восемь специализированных центров общей вместимостью до 8 тысяч человек, полностью оборудованных и готовых к размещению на двухнедельный карантин прибывающих сирийских граждан.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19РоссияХама (мухафаза)Идлиб (мухафаза)Латакия (мухафаза)ВОЗСирияДамаск (город)СШАВ мире
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