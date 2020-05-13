Россия и Сирия заподозрили ВОЗ в лоббировании интересов Запада

"В рамках реализации мер по борьбе с коронавирусной инфекцией в Дамаске запускается работа центральной лаборатории для проведения анализов и выявления инфекции, открываются правительственные лаборатории в Алеппо, Хомсе и Латакии. Три госпиталя в провинции Идлиб и два в провинции Алеппо определены как изоляторы. В провинции Хама приступили ко второму этапу производства медицинских масок, изготовление которых осуществляется в соответствии с международными стандартами", - уточняется в сообщении.