В Омской области за сутки умерли два пациента с COVID-19

ОМСК, 13 мая – РИА Новости. Двое мужчин с коронавирусом скончались за минувшие сутки в Омской области, таким образом, общее число умерших выросло до 10 человек, сообщили журналистам в Минздраве региона.
"Зарегистрировано 355 случаев COVID-19, из них за последние сутки — 23. Выздоровели с начала пандемии 63 человека — это на одного больше, чем вчера (12 мая). ...В минувшие сутки умерли двое мужчин, и количество смертей от коронавируса в нашем регионе достигло десяти", - отметили в ведомстве.
В стационарах, по данным министерства, находятся 155 пациентов, в том числе пятеро детей. Под наблюдением врачей дома 127 человек, из них пятеро детей - все без клинических проявлений болезни, заявили в Минздраве.
Там уточнили, что распространение инфекции внутри региона продолжается, больше всего случаев заражения регистрируют в Омске, Калачинском и Омском районах (298 случаев и по 16 случаев соответственно).
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф