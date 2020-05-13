В Омской области за сутки умерли два пациента с COVID-19

"Зарегистрировано 355 случаев COVID-19, из них за последние сутки — 23. Выздоровели с начала пандемии 63 человека — это на одного больше, чем вчера (12 мая). ...В минувшие сутки умерли двое мужчин, и количество смертей от коронавируса в нашем регионе достигло десяти", - отметили в ведомстве.