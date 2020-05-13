Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-05-13T10:08
https://ria.ru/20200513/1571359984.html
Россия и Сирия увидели след США в фейке о блокировании гумпомощи Рукбану
https://cdn22.img.ria.ru/images/155176/63/1551766355_0:85:3001:1773_1036x0_80_0_0_83301c8a4266c23ec01a4f3d07f4e2dc.jpg
РИА Новости

Россия и Сирия увидели след США в фейке о блокировании гумпомощи Рукбану

10:08 13.05.2020
471
© AP Photo / Raad Adayleh, FileЛагерь беженцев Эр-Рукбан
Лагерь беженцев Эр-Рукбан
© AP Photo / Raad Adayleh, File
МОСКВА, 13 мая – РИА Новости. Фейк о блокировании Россией и Сирией гуманитарного груза в лагерь Рукбан составлен с участием американских PR-специалистов, говорится в совместном заявлении российского и сирийского штабов по возвращению беженцев.
Рукбан находится в районе Эт-Танфа на границе Сирии с Иорданией, вблизи военной базы США. Российские военные, представители МИД России и Сирии неоднократно заявляли, что ситуация в лагере близка к гуманитарной катастрофе, и призывали передать контроль над территорией Дамаску.
Сирийские беженцы в лагере Рукбан
06:12Война в Сирии
Сирийские беженцы рассказали о нечеловеческих условиях в лагере "Рукбан"
"Проамериканскими СМИ активно тиражируется распространенный боевиками вооруженной группировки "Магавир Ас-Саура" из оккупированной США зоны "Эт-Танф" информационный вброс о якобы блокировании Россией и Сирией гуманитарного конвоя в Рукбан, уже согласованного и приуроченного к священному для мусульман месяцу Рамадан", - говорится в совместном заявлении.
В штабах обратили внимание, что заявление составлено как на арабском языке, так и "на достаточно хорошем английском – с характерными для американцев речевыми оборотами". По мнению российских и сирийских властей, это "доказывает прямое участие американских специалистов в подготовке публичных сообщений боевиков".
Сирийские беженцы в лагере Рукбан
25 апреля, 15:50Война в Сирии
В Сирии прорабатывают возобновление эвакуации беженцев из лагеря "Рукбан"
Между тем ранее Пентагон официально сообщал, что занимается подготовкой боевиков "Магавир Ас-Саура", которые, по сообщению американских военных, "продемонстрировали эффективность в сдерживании ИГ* и поддержании безопасности".
Параллельно Штаты "цинично продолжают информационно-пропагандистскую кампанию по убеждению мирового сообщества в ответственности сирийских властей за возможное обострение эпидемиологической обстановки в лагере Рукбан".
Между тем цель американцев, по мнению властей России и Сирии, "очевидна - продолжить снабжение подконтрольных им боевиков за счет гуманитарной помощи ООН", которая поступает в Рукбан для беженцев, но попадает в руки проамериканских боевиков.
* Террористическая организация, запрещенная в России
Сирия до и после начала боевых действий
3 ноября 2017, 14:18
Сирия до и после начала боевых действийОб изменениях, произошедших в Сирии с началом войны, – в инфографике Ria.ru.
1620000
Обсудить 0
Война в СирииВойна в СирииМинистерство обороны СШАСирияООНИорданияСША
Рекомендуем
Канцлер Германии Ангела Меркель
Меркель стала жертвой предательства: у Германии отнимают триллионы
Машины скорой помощи в Сирии
Россия и Сирия заподозрили ВОЗ в лоббировании интересов Запада
Лидия Прозорова
Саратовскую чиновницу уволят из-за слов о "скулящих" рожающих
Отель в Анталье
В Сети возмутились словам посла Украины в Турции о песне "Катюша"
Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Дмитрий Песков заявил, что заболел коронавирусом
Коронавирус
Почему не все люди болеют COVID-19? Поиск причин привел к ДНК
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский выступает на пленарном заседании Госдумы
Жириновский призвал вдвое уменьшить число депутатов в России
Заседание Совета безопасности ООН
Европейские члены СБ ООН и Польша поддержали доклад ОЗХО по Сирии
Участники концерта на колесах по случаю 75-летия Победы провели в турецкой Аланье
В Турции ответили на демарш посла Украины из-за исполнения песни "Катюша"
Девушка под зонтом на одной из улиц Москвы
Опасный сезон. Расчеты показали, что случится с COVID-19 осенью
У здания Государственной Думы РФ в Москве в дни действия режима повышенной готовности из-за коронавируса 2019-n-CoV.
В Госдуме задумались о расширении прав полицейских
Учащиеся гимназии №94 пишут обязательное итоговое сочинение по литературе, являющееся допуском к ЕГЭ
Школьникам предстоит сдать лишь два предмета по ЕГЭ
Чрезвычайный и полномочный посол Исламской Республики Иран (ИРИ) в Российской Федерации Казем Джалали
Иран жестко ответит на любую военную авантюру США, заявил посол в России
Девушка измеряет объем талии
Сбросившая 23 килограмма девушка раскрыла секрет похудения
Во время теракта 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке
СМИ: ФБР случайно раскрыло имя дипломата, подозреваемого в терактах 9/11
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
21:33Депутаты Госдумы попросили правительство разрешить ходить в храмы
21:29Двое священников скончались от коронавируса в среду
21:27Живущие в Аланье украинцы раскритиковали слова посла о песне "Катюша"
21:24Песков рассказал о судьбе "блокатора вирусов"
21:23В Госдуме допустили объединение Тюменской области, ХМАО и ЯНАО
21:18В саратовской больнице выявили очаг коронавируса
21:17Первый зампред ВТБ Соловьев заразился коронавирусом
21:15В Германии назвали причину визита Козака, несмотря на санкции
21:11Пассажиров Uber обяжут носить маски, мыть руки и ехать на заднем сидении
21:06Саратовские власти отменят карантин в Балтайском районе
21:00Минздрав Испании оценил масштабы заболевамости коронавирусом в стране
20:55Число умерших от коронавируса во Франции превысило 27 тысяч
20:49В Минобрнауки уточнили, кто может сдать ЕГЭ дистанционно
20:47Посол Германии отметил важность честного подхода к истории Второй мировой
20:47Число случаев COVID-19 в Абхазии достигло 15
20:43Коронавирус выявили у 1666 российских военных
20:36Песков рассказал о формате проведения саммита ШОС в июле
20:35Депутат назвал сроки принятия закона по увеличению детского пособия
20:31МИД потребует от FT и NYT опровергнуть заявления о коронавирусе в России
20:30Муфтий соболезнует пострадавшим при пожарах в Подмосковье и Петербурге
Лента новостейМолния