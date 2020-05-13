Россия и Сирия увидели след США в фейке о блокировании гумпомощи Рукбану

МОСКВА, 13 мая – РИА Новости. Фейк о блокировании Россией и Фейк о блокировании Россией и Сирией гуманитарного груза в лагерь Рукбан составлен с участием американских PR-специалистов, говорится в совместном заявлении российского и сирийского штабов по возвращению беженцев.

Рукбан находится в районе Эт-Танфа на границе Сирии с Иорданией , вблизи военной базы США . Российские военные, представители МИД России и Сирии неоднократно заявляли, что ситуация в лагере близка к гуманитарной катастрофе, и призывали передать контроль над территорией Дамаску

"Проамериканскими СМИ активно тиражируется распространенный боевиками вооруженной группировки "Магавир Ас-Саура" из оккупированной США зоны "Эт-Танф" информационный вброс о якобы блокировании Россией и Сирией гуманитарного конвоя в Рукбан, уже согласованного и приуроченного к священному для мусульман месяцу Рамадан", - говорится в совместном заявлении.

В штабах обратили внимание, что заявление составлено как на арабском языке, так и "на достаточно хорошем английском – с характерными для американцев речевыми оборотами". По мнению российских и сирийских властей, это "доказывает прямое участие американских специалистов в подготовке публичных сообщений боевиков".

Между тем ранее Пентагон официально сообщал, что занимается подготовкой боевиков "Магавир Ас-Саура", которые, по сообщению американских военных, "продемонстрировали эффективность в сдерживании ИГ* и поддержании безопасности".

Параллельно Штаты "цинично продолжают информационно-пропагандистскую кампанию по убеждению мирового сообщества в ответственности сирийских властей за возможное обострение эпидемиологической обстановки в лагере Рукбан".

Между тем цель американцев, по мнению властей России и Сирии, "очевидна - продолжить снабжение подконтрольных им боевиков за счет гуманитарной помощи ООН", которая поступает в Рукбан для беженцев, но попадает в руки проамериканских боевиков.