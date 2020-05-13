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Наталья Лосева разговаривает с людьми, которые действуют. Гости подкаста не боятся совершать поступки, порою неоднозначные. Принимать непростые решения и брать на себя ответственность там, где другие не смогли.
2020-05-13T12:00
https://ria.ru/20200513/1571359793.html
Режиссер "Смешариков" про цензуру, пиратство и новый сезон
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/0d/1571361523_3:0:638:357_1036x0_80_0_0_0371c1236e26747d12cf414e4e89906f.jpg
РИА Новости

Режиссер "Смешариков" про цензуру, пиратство и новый сезон

12:00 13.05.2020
301
Как вы это делаете?!
Режиссер "Смешариков" про цензуру, пиратство и новый сезон
12:00
Природа очистилась настолько, что в мае (спустя 10 лет после выхода 2 сезона) выходит 3 сезон "Смешариков" (не путать со спин-оффами и полным метром). Как получилось, что их знают во всем мире? Какой персонаж самый популярный? А также про конкуренцию с низкосортным контентом и борьбу с пиратством рассказывает режиссёр "Смешариков" Денис Чернов.
52 новых серии, 17 лет проекта, 15 миллионов ежедневных просмотров. Из чего состоит стоимость одной серии мультфильма и сколько времени нужно на её производство? Почему ребёнку бесполезно подсовывать "качественный" контент? Аудитория уходит в интернет, а кинотеатры обречены?
Рассуждает режиссёр-мультипликатор, сценарист и актёр дубляжа Денис Чернов:
00:40 "Понятен детям, интересен взрослым": для кого делают "Смешариков"
04:40 "Анимация — дело неторопливое". Как создается серия, и из чего состоит её стоимость?
09:15 Крош и Нюша: похожи ли актеры на своих героев?
11:30 Можно ли шутить про коронавирус, и как они предсказали изоляцию
13:20 Про возврат к шестиминутным сериям и новый сезон
17:00 "Всегда было тесновато". Почему анимационные фильмы стали такими короткими?
18:30 Телевидение vs интернет — где основная аудитория?
21:00 Откровенный хоррор и серия про Черного ловеласа: касается ли их цензура?
22:40 Творческий прорыв или чисто маркетинг: про международную популярность
25:25 Мерч и пиратство
27:55 Кинотеатры умрут? Всё уйдет в виртуальную реальность? Тренды на ближайшие 10 лет
30:45 "Аниматоры размножаются почкованием". "Взлетим" ли на новых технологиях?
Эпизоды этого подкаста обычно выходят по средам.
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Эпизод монтировал Андрей Темнов
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