Природа очистилась настолько, что в мае (спустя 10 лет после выхода 2 сезона) выходит 3 сезон "Смешариков" (не путать со спин-оффами и полным метром). Как получилось, что их знают во всем мире? Какой персонаж самый популярный? А также про конкуренцию с низкосортным контентом и борьбу с пиратством рассказывает режиссёр "Смешариков" Денис Чернов.

Режиссер "Смешариков" про цензуру, пиратство и новый сезон

52 новых серии, 17 лет проекта, 15 миллионов ежедневных просмотров. Из чего состоит стоимость одной серии мультфильма и сколько времени нужно на её производство? Почему ребёнку бесполезно подсовывать "качественный" контент? Аудитория уходит в интернет, а кинотеатры обречены?

Рассуждает режиссёр-мультипликатор, сценарист и актёр дубляжа Денис Чернов:

00:40 "Понятен детям, интересен взрослым": для кого делают "Смешариков"

04:40 "Анимация — дело неторопливое". Как создается серия, и из чего состоит её стоимость?

09:15 Крош и Нюша: похожи ли актеры на своих героев?

11:30 Можно ли шутить про коронавирус, и как они предсказали изоляцию

13:20 Про возврат к шестиминутным сериям и новый сезон

17:00 "Всегда было тесновато". Почему анимационные фильмы стали такими короткими?

18:30 Телевидение vs интернет — где основная аудитория?

21:00 Откровенный хоррор и серия про Черного ловеласа: касается ли их цензура?

22:40 Творческий прорыв или чисто маркетинг: про международную популярность

25:25 Мерч и пиратство

27:55 Кинотеатры умрут? Всё уйдет в виртуальную реальность? Тренды на ближайшие 10 лет

30:45 "Аниматоры размножаются почкованием". "Взлетим" ли на новых технологиях?

Эпизоды этого подкаста обычно выходят по средам.

Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.

Как и где бесплатно подписаться на подкасты

________

Эпизод монтировал Андрей Темнов

Помогите сделать подкасты РИА Новости еще лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатлениях

Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru