Режиссер "Смешариков" про цензуру, пиратство и новый сезон

52 новых серии, 17 лет проекта, 15 миллионов ежедневных просмотров. Из чего состоит стоимость одной серии мультфильма и сколько времени нужно на её производство? Почему ребёнку бесполезно подсовывать "качественный" контент? Аудитория уходит в интернет, а кинотеатры обречены?
Рассуждает режиссёр-мультипликатор, сценарист и актёр дубляжа Денис Чернов:
00:40 "Понятен детям, интересен взрослым": для кого делают "Смешариков"
04:40 "Анимация — дело неторопливое". Как создается серия, и из чего состоит её стоимость?
09:15 Крош и Нюша: похожи ли актеры на своих героев?
11:30 Можно ли шутить про коронавирус, и как они предсказали изоляцию
13:20 Про возврат к шестиминутным сериям и новый сезон
17:00 "Всегда было тесновато". Почему анимационные фильмы стали такими короткими?
18:30 Телевидение vs интернет — где основная аудитория?
21:00 Откровенный хоррор и серия про Черного ловеласа: касается ли их цензура?
22:40 Творческий прорыв или чисто маркетинг: про международную популярность
25:25 Мерч и пиратство
27:55 Кинотеатры умрут? Всё уйдет в виртуальную реальность? Тренды на ближайшие 10 лет
30:45 "Аниматоры размножаются почкованием". "Взлетим" ли на новых технологиях?
Эпизоды этого подкаста обычно выходят по средам.
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Эпизод монтировал Андрей Темнов
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